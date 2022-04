Vier Medaillen für Ringerriege Schattdorf

Ringen Vier Medaillen für Schattdorf Die Ringerriege Schattdorf ist mit acht motivierten Ringern nach Hergiswil gereist. Zweimal Silber und zweimal Bronze waren die Ausbeute für die Urner. 25.04.2022, 18.49 Uhr

Die Ringerriege Hergiswil hat am Samstag ein Nachwuchsturnier für die Kategorien Piccolo (Jahrgänge 2014 bis 2016), Jugend B (2011 bis 2013) und Jugend A (2008 bis 2010) veranstaltet. Auch die Ringerriege Schattdorf reiste mit acht motivierten Ringern nach Hergiswil. Zweimal Silber und zweimal Bronze waren die Ausbeute für die Urner.

Die Schattdorfer Ringer holten am Nachwuchsturnier zweimal Silber und zweimal Bronze. Bild: PD

Bei den Piccolos kämpfte Elin Walker in der Gewichtsklasse 1 um die begehrten Medaillen. Mit einem Schultersieg, zwei Punktesiegen und einer Schulterniederlage konnte sie sich am Schluss über die Bronzemedaille freuen. Drei Schattdorfer kämpften in der Kategorie Jugend B. In der Gewichtsklasse 1 qualifizierte sich Julian Walker mit zwei Punktesiegen für den Final. Dort musste er leider den Sieg seinem Gegner überlassen. Er verlor mit einer technischen Niederlage und konnte sich die Silbermedaille abholen.

Raffael Fullin holt Bronze

Marius Gamma und Elias Gisler starteten beide in der Gewichtsklasse 2. Mit zwei Schultersiegen, einer Schulterniederlage und auch einer Punkteniederlage wurde Marius Gamma am Schluss fünfter. Elias Gisler erreichte den sechsten Rang mit einem Punktesieg, zwei Schulterniederlagen und einer technischen Niederlage.

In der Jugend A starteten vier Urner. Raffael Fullin sicherte sich im Gewicht bis 38 Kilogramm mit zwei Schultersiegen, einer Schulter- und einer Punkteniederlage die Bronzemedaille. Für den sechsten Rang klassierte sich Janis Baumann im Gewicht bis 42 Kilo. Er gewann einen Kampf mit Schultersieg und verlor drei Kämpfe mit einer Schulterniederlage und zwei Punkteniederlagen.

Baumann verpasst Podest knapp

Die Silbermedaille sicherte sich Luca Arnold im Gewicht bis 47 Kilogramm – mit drei Schultersiegen und einer technischen Niederlage. Im gleichen Gewicht kämpfte auch Nando Baumann. Er verpasste die Medaillen knapp. Mit zwei Schultersiegen, einem Punktesieg, einer Schulter- und einer technischen Niederlage wurde er am Schluss Vierter. Betreut wurden die junge Ringer von Mario Jauch und Erich Gisler. (pd/lur)