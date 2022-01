Die Ringerriege Schattdorf startet erfolgreich in die Saison 2022

Ringerriege Schattdorf Javis Tresch, Nando Baumann und Pius Gamma holen sich Gold Erfolgreicher Saisonstart für die Nachwuchsringer der Ringerriege Schattdorf: Am Nationalen Nachwuchsturnier in Merenschwand erhalten die Urner drei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. 27.01.2022, 16.00 Uhr

Die Nachwuchsringer der Ringerriege Schattdorf holen im ersten Turnier 2022 drei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. Bild: PD

14 motivierte Nachwuchsringer der Ringerriege Schattdorf starteten die neue Ringersaison am 22. Januar 2022 am Nationalen Nachwuchsturnier in Merenschwand. Die Urner holten sich drei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Insgesamt kämpften 162 Nachwuchsringer in den Kategorien Piccolo Plus (Jahrgang 2013–2016) und Jugend Plus (Jahrgang 2007–2012) um die begehrten Medaillen.

Julian Walker erhält die Bronzemedaille

Maleah Tresch startete in der Kategorie Piccolo Plus im Gewicht bis 20,5 Kilogramm. Mit drei Schultersiegen, einer Schulterniederlage und einer Punkteniederlage beendete sie das Turnier auf dem fünften Schlussrang. Mit zwei Schulterniederlagen und zwei Punkteniederlagen wurde Nando Imholz im Gewicht bis 22,9 Kilogramm Fünfter. Für ihn war es das erste Turnier.

Im Gewicht bis 27,3 Kilogramm kämpften gleich zwei Schattdorfer. Dieses Gewicht wurde in drei Gruppen eingeteilt. Mit einem Punktesieg, einem Schultersieg und einer technischen Überlegenheit holte sich Julian Walker den Gruppensieg und konnte gegen die anderen Gruppensieger um die Plätze eins bis drei antreten. Dort musste er eine Schulterniederlage und eine Punkteniederlage hinnehmen und wurde am Schluss Dritter. Lyo Gisler wurde in seiner Gruppe Zweiter mit einem Schultersieg, einem Punktesieg und einer Punkteniederlage. Er konnte gegen die anderen Gruppenzweiten um die Plätze vier bis sechs kämpfen. Mit zwei Schultersiegen holte er sich den vierten Schlussrang.

Dreimal Gold in der Kategorie Jugend Plus

Im Gewicht bis 27 Kilogramm war Javis Tresch eine Klasse für sich. Mit fünf Schultersiegen holte er sich überlegen die Goldmedaille. Marius Gamma holte sich im Gewicht bis 29,9 Kilogramm die Bronzemedaille mit einem Punktesieg, einer Schulterniederlage und einer technischen Niederlage. Im Gewicht bis 37,9 Kilogramm kämpften die Ringer wieder in drei Gruppen. Raffael Fullin wurde in seiner Gruppe Zweiter mit zwei Schultersiegen und einer Punkteniederlage. Gegen die anderen Gruppenzweiten erkämpfte er sich einen Schultersieg und eine Punkteniederlage und belegte am Schluss den fünften Schlussrang.

Auch im Gewicht bis 41,3 Kilogramm wurde in drei Gruppen gekämpft. Drei Schattdorfer starteten in diesem Gewicht. Nando Baumann holte sich den Gruppensieg mit zwei Schultersiegen und einer technischen Überlegenheit. Gegen die anderen zwei Gruppensieger liess er nichts anbrennen und holte sich mit einem Schultersieg und einem Punktesieg überlegen die Goldmedaille. Mit zwei Schultersiegen und einer Schulterniederlage wurde Janis Baumann Gruppenzweiter. Mit einem Punktesieg und einer Schulterniederlage im Kampf um die Plätze vier bis sechs holte er sich den fünften Schlussrang. Janik Imholz sicherte sich den zehnten Schlussrang mit einem Schultersieg, zwei technischen Überlegenheiten, einer Schulter-, einer Punkte- und einer technischen Niederlage.

Im Gewicht bis 46,4 Kilogramm wurde Luca Arnold Siebter mit zwei Schultersiegen, einer technischen Überlegenheit, einer Schulter- und einer technischen Niederlage. Mit vier Schultersiegen war Pius Gamma im Gewicht bis 57,1 Kilogramm eine Klasse für sich. Er holte sich verdient die Goldmedaille. Manuel Herger kämpfte im Gewicht bis 70,2 Kilogramm. Mit zwei Schultersiegen und einer Schulterniederlage holte er sich die Silbermedaille.