Rolf Infanger tritt als Urner Korporationspräsident zurück Rolf Infanger hat auf Ende der ordentlichen Amtsperiode am 31. Mai 2021 seinen Rücktritt als Präsident der Korporation Uri erklärt. 21.11.2020, 18.02 Uhr

Rolf Infanger, Präsident der Korporation Uri.

Archivbild: Urs Hanhart

(MZ) Infanger wurde 2004 als Vertreter der Gemeinde Silenen in den Korporationsrat Uri gewählt. An der Korporationsgemeinde vom 3. Mai 2009 wählten ihn die Korporationsbürgerinnen und -bürger zum Vizepräsidenten und am 5. Mai 2013 zum Präsidenten der Korporation Uri.