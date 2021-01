Amtswechsel Rolf Tresch ist der Liebe wegen Hospentaler geworden – und nun Gemeindepräsident Eine Schule oder eine Gemeindekanzlei gibt es in Hospental nicht mehr. Trotzdem sieht der neue Gemeindepräsident viel Potenzial. Florian Arnold 25.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Tresch im Schneegestöber von Hospental. Bild: Florian Arnold (Hospental, 12. Januar 2021)

Es schneit gewaltig an jenem Nachmittag. Für Rolf Tresch ist dies aber kein Grund, um nicht im grössten Schneetreiben draussen für ein Foto zu posieren. Mal vor der Kirche St.Peter und Paul, wo jeweils die Korporationsgemeinde stattfindet, mal vor dem historischen Turm, dem Wahrzeichen von Hospental. Der Kragen des Mantels ist in wenigen Sekunden voll mit Schnee, das Haupt ohne Kappe oder Kapuze ebenso, ja sogar am Schnurrbart bleiben ein paar Flöckchen hängen. Er lächelt in die Kamera: «Das ist eben typisch für Hospental.»

Ein typischer Hospentaler. So würde man Rolf Tresch wohl nennen. Doch aufgewachsen ist der neue Hospentaler Gemeindepräsident in Seedorf. Dort erhielt er den Übernamen «Fofi», der sich heute noch in seiner E-Mail-Adresse versteckt.

Bei der MGB untergekommen

Es war die Liebe, die ihn hierher brachte. Seine Frau wuchs in Hospental auf. «Der längere Arbeitsweg war mir als junger Mann egal», sagt der ehemalige Monteur für Schindler-Lifte. Nun jedoch ist er schon seit über 20 Jahren für die Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) als Polyspezialist für den Unterhalt der Fahrzeuge tätig. Sein Arbeitgeber mache es durch flexible Arbeitszeiten möglich, dass er den Posten des Gemeindepräsidiums habe übernehmen können,

«Das Amt ist für mich eine Ehre», sagt der 52-Jährige und setzt sich an den Tisch, wo sonst der Gemeinderat für die Sitzungen Platz nimmt. Neben dem Zimmer befindet sich die Gemeindekanzlei – sie steht mittlerweile leer. Denn die Aufgaben wurden in die Kanzlei nach Andermatt verlegt: «Outsourcing» heisst das heute. Auch eine eigene Schule gibt es in Hospental nicht mehr, auch hier hilft die «grosse Schwester» Andermatt. Früher sei die «Rivalität» zwischen den Urschner Gemeinden grösser gewesen, sagt Tresch und schmunzelt. Heute pflege man aber ein kollegiales Verhältnis. Denn ohne zusammenzuarbeiten, gehe es nicht.

Tresch macht sich keine Illusionen. «Irgendwann wird es im Urserntal nur noch eine Gemeinde geben», sagt er mit Bestimmtheit. Momentan wolle man aber eine Gemeindefusion noch verhindern. «Die Zeit ist noch nicht reif dafür», sagt er gleich mehrmals im Gespräch. Denn hinter einem solchen Schritt müsse die ganze Bevölkerung stehen können. «So etwas muss ausgiebig geplant werden, die Zuständigkeiten müssen genau geregelt sein, sonst findet man keine Mehrheit.» Schon vor zwanzig Jahren habe man über eine Gemeindefusion nachgedacht. Heute gibt Tresch dem Unterfangen noch etwa zehn Jahre.

Noch ist ein Sitz vakant

Der Leidensdruck ist offenbar noch nicht so gross. Denn die Gemeinde steht finanziell nicht schlecht da und reiht sich im innerkantonalen Vergleich im Mittelfeld ein. Selbst die Behörden seien immer besetzt worden, sagt Tresch, auch wenn im Moment ein Sitz im Gemeinderat noch frei geblieben ist. Es tue sich einiges in Hospental. Zurzeit wird der Meyerhof für mehrere Millionen Franken saniert. Und der historische Turm von Hospental erhält eine Aussichtsplattform für 300'000 Franken. «Dadurch wird das Dorf aufgepeppt», sagt der Gemeindepräsident.

«Es ist wichtig, dass wir Leben ins Dorf bringen.»

Auf den sozialen Zusammenhalt im Dorf ist Rolf Tresch besonders stolz. Hospental pflege ein grosses Vereinsleben. Einmal im Jahr findet die Talgemeinde der Korporation Ursern statt, und das traditionelle Silvesterschlitteln ziehe etwa 300 bis 400 Personen an – dieses Jahr wegen Corona musste darauf verzichtet werden. Für die Vereine gebe es genügend Platz, etwa in der Mehrzweckhalle. Er selber engagiert sich im Skiclub, im Fasnachtsverein und in der Feuerwehr als Vize-Kommandant. Zudem gehört er zur Geschäftsleitung von Andermatt Urserntal Tourismus (AUT), deren Tätigkeit vor allem durch das Tourismusresort von Samih Sawiris geprägt ist. Dieses habe der Wirtschaft und der Ferienregion stark geholfen. Nur würden der einheimischen Bevölkerung auch die Nachteile eines solch mächtigen Projekts auffallen, sagt Tresch. Man stosse da und dort an die Kapazitätsgrenzen – das zeige sich etwa bei der Parkplatzsuche beim Einkaufen. «Aber ich bin keinesfalls ein Gegner des Tourismusprojekts. Es muss etwas gehen in unserer Region», betont er.

«Alles, was man braucht»

In Hospental sieht der neue Gemeindepräsident viel Potenzial. Es sei ein Dorf für Familien, ist er überzeugt, auch wenn es heute keinen eigenen Dorfladen mehr gibt, sagt er: «Wir haben in der Nähe alles, was man braucht.» Denn mit wenig Aufwand sei man im 3 Kilometer entfernten Andermatt – mit dem Auto oder mit der stündlich verkehrenden Matterhorn-Gotthard-Bahn. «Schliesslich geht ein Seedorfer auch oft in Altdorf einkaufen», zieht er einen Vergleich.

Man hört es deutlich heraus: Rolf Tresch liebt die Kleinheit des Dorfes. Alles sei etwas persönlicher hier. «Wenn man sich auf der Strasse trifft, geht es oft nicht lange, bis man sich in einer Garage auf ein Bier zusammensetzt.» Und im Sommer komme es schon etwa vor, dass man zunächst zu viert vor dem Haus sei und plötzlich weitere Personen dazustossen, bis 20 Leute um einen Tisch sitzen.

«Kameradschaft ist das, was an andern Orten fehlt. Hier ist die Welt noch in Ordnung.»

Gemeinderat soll präsent sein

Es dürfte Rolf Treschs Rezept dazu sein, wie er zu Ruhe und Zufriedenheit findet. Das strahlt der Mann mit dem Schnurrbart während des Gesprächs aus. Es könne aber schon mal vorkommen, dass er im Gemeinderat auf den Tisch haue, räumt er ein. «Ich sage klar, wenn mich etwas stört. Man fährt sich dabei vielleicht manchmal an den Karren, aber dann ist der Frust raus und man kann neu starten.» Die politische Arbeit verfolgt er mit Leidenschaft. «Ich bin jemand, der gerne verhandelt», etwa wenn es darum gehe, Offerten einzuholen. Darüber hinaus macht ihm die Repräsentationsfunktion nichts aus. «Mir ist wichtig, dass der Gemeinderat präsent ist, wenn es in der Gemeinde einen Anlass gibt. Auf diese Weise knüpft man wichtige Kontakte, um die man später vielleicht wieder froh ist.» Ihm ist bewusst, dass auch viel Verantwortung auf ihm lastet. «Man muss Entscheide fällen, die nicht allen passen. Aber mein Ziel ist es immer, das Beste für den Bürger herauszuholen.»

Wenn ihn etwas stark beschäftige, bespreche er das oft mit seiner Frau, sagt Rolf Tresch, der sich selber als Chaot bezeichnet. «Ich habe eine kreative Ader.» Darüber hinaus lasse er sich gerne von Ideen anstecken. «Ich suche nicht nach 08-15.» Eine gute Idee müsse aber reifen, um umgesetzt werden zu können. So habe etwa das Projekt Aussichtsplattform am historischen Turm «Geduld und Nerven» gebraucht, was sich aber letztlich ausbezahle. «Der Prozess dauert vielleicht länger, aber dafür ist das Resultat nachhaltiger», sagt der Vater von drei erwachsenen Kindern. Die beiden Söhne haben sich von der Liebe zu Hospental anstecken lassen und leben beide noch im Urschner Dorf. Und Rolf Treschs Tochter ist nach Graubünden ausgewandert – der Liebe wegen.