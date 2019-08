Rollerfahrer prallt alkoholisiert in Mittelinsel In Erstfeld hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Der Rollerfahrer musste mit leichten Verletzungen ins Kantonsspital gebracht werden.

Die Unfallstelle in Erstfeld. (Bild: Kantonspolizei Uri)

(pd/rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Uri am Samstagmorgen in Erstfeld. Ein 18-jähriger Urner war kurz vor 9.30 Uhr auf der Gotthardstrasse in Richtung Schattdorf unterwegs, als er vor der Bahnunterführung mit seinem Roller zu weit nach links geriet. Er touchierte die dortige Mittelinsel und prallte gegen den Inselpfosten. Dadurch stürzte er und schlitterte in der Folge rund vierzig Meter auf der Fahrbahn, bevor er am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand kam. Der Rollerfahrer zog sich bei diesem Selbstunfall leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt werden.

Aufgrund von deutlichen Alkoholsymptomen wurde dem Verunfallten der Führerausweis auf der Unfallstelle abgenommen. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet.

Am Roller entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 2000 Franken, an der Strasseneinrichtung ein solcher von rund 1000 Franken. Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri auch die Staatsanwaltschaft Uri sowie Mitarbeiter der Kantonspolizei Uri.