Rollhockey Uri spielt gegen RSC Uttigen

Rollhockey Beim RHC Uri ist Charakterstärke gefragt In der 4. Meisterschaftsrunde spielt der RHC Uri am Samstag zum dritten Mal auswärts. Diesmal im Berner Oberland beim RSC Uttigen. 13.10.2022, 17.59 Uhr

Gerne erinnert man sich im Urner Lager an das letzte Aufeinandertreffen mit dem RSC Uttigen zurück. Mit einem hauchdünnen Sieg im abschliessenden Spiel der abgelaufenen Saison konnte sich der RHC Uri den Verbleib in der NLA sichern. Wenige Monate später findet sich das Team von Spielertrainer David Esteves in einer ungemütlichen Situation wieder. Nach drei Spielen bilanziert die Mannschaft ebenso viele Niederlagen. Die junge Mannschaft vermag nur phasenweise zu überzeugen. Die Saison dauert zwar noch lange, dennoch tut Esteves alles, um das Ruder umgehend rumzureissen: «Wenn ich den Glauben schon verloren hätte, wäre ich auf dem falschen Posten. Wir können und werden uns aus dieser misslichen Lage befreien. Nun ist Charakterstärke gefragt», sagt der portugiesische Spielertrainer.