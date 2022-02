Rollhockey Die U13-Mannschaft des RHC Uri bleibt siegreich Die Mannschaft des Rollhockeyclubs Uri bestritt zwei Turniere. Dabei konnte das Team alle Partien siegreich gestalten. Die Urner liegen in ihrer Gruppe an der Tabellenspitze. 08.02.2022, 14.17 Uhr

Die erfolgreiche U13-Mannschaft am Turnier in Biasca. Bild: PD

Die Coronapandemie macht sich auch bei der Meisterschaft der Juniorenmannschaften bemerkbar. Nachdem man im September 2021 erfolgreich in die neue Saison gestartet war, mussten dann im Herbst sämtliche Turniere aufgrund der Pandemie verschoben werden. Die junge Mannschaft liess sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und trainierte den ganzen Herbst diszipliniert und engagiert weiter.

An den Wochenenden vom 30. Januar und 7. Februar war es endlich wieder so weit. Das U13-Team durfte das Gelernte an Meisterschaftsspielen gegen andere Gegner anwenden. Dabei präsentierte sich die Mannschaft als eine sehr ausgeglichene Einheit. Die Trainer gewährten allen Spielerinnen und Spielern genügend Einsatzzeit, und diese wussten das Vertrauen zu nutzen.

Das nächste Ziel ist bereits gesetzt

Aus einer soliden Defensive heraus machte man Druck auf die gegnerischen Mannschaften. Nach der Balleroberung erspielte man sich mit schönen Spielzügen viele Torchancen, die zum Teil auch in Tore umgemünzt wurden. So gelang es den Urnern, sämtliche Spiele siegreich zu gestalten, und man bleibt in dieser Saison noch ungeschlagen. In der Tabelle mischen die Urner ebenfalls an der Tabellenspitze mit. Es sieht somit sehr gut aus, dass man im Frühling um den Meistertitel bei den U13 mitspielen kann. Damit wäre ein erstes Teilziel schon einmal erreicht. Die Mannschaft darf sicher gespannt und optimistisch den kommenden Aufgaben im Frühling 2022 entgegensehen. (pd/RIN)