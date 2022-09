Rollhockey Uri lechzt nach Punkten Im zweiten Saisonspiel trifft der RHC Uri auswärts auf den RHC Dornbirn (Anpfiff: 18.00 Uhr). Gegen die vom Verletzungspech geplagten Vorarlberger wollen die Stiere ihren ersten Saisonsieg einfahren. Nicola Imhof 30.09.2022, 18.58 Uhr

Der RHC Dornbirn beklagt derzeit viele verletzte Spieler. Vergangenen Samstag musste gar ihr italienischer Trainer und Routinier Francesco Dolce die Rollschuhe schnüren. Dieser trug sich auch gleich in die Skorerliste ein.

Im Lager der Urner ist man deshalb gewarnt. Trotz Schrumpftruppe reichte es dem RHC Dornbirn für einen 4:2 Auswärtserfolg gegen den RHC Wimmis. Eine Personalie in den Reihen der Vorarlberger stellt die Stiere regelmässig vor eine besonders schwere Aufgabe.

Mit Kilian Hagspiel verfügt der RHC Dornbirn über den torgefährlichsten Spieler in der höchsten Spielklasse. Aufgrund seiner Spielübersicht ist er zusammen mit seinem kongenialen Partner Jonas Fässler der Denker und Lenker der Mannschaft. Hinzu kommt das nicht einfach zu bespielende Terrain in der Dornbirner Stadthalle.

Die Urner auf der anderen Seite offenbarten in ihrem ersten Saisonspiel in Genf Defizite in der Verteidigung. David Esteves, Spielertrainer des RHC Uri meint deshalb vor dem Spiel:

«Diese Woche werde ich im Training ein besonderes Augenmerk auf unser Zweikampfverhalten legen. Wir müssen näher am gegnerischen Spieler kleben.»

Ebenfalls gefordert sein wird das Urner Torhüterduo Marc Blöchlinger und Pedro Marinho. Im ersten Saisonspiel teilten sie sich ihre Spielzeit. Ansonsten herrscht im Team der Urner gute Stimmung und Zuversicht. Insbesondere die jungen Spieler wie Levyn Fussen oder Ryan Gisler integrieren sich gut in die erste Mannschaft und könnten das Zünglein an der Waage spielen. Gelingt es den Urnern in der hitzigen Stadthalle die Ruhe zu bewahren, stehen die Zeichen gut, dass man gegen das verletzungsgeplagte Dornbirn am Samstag die ersten Punkte der Saison mit nach Hause nehmen kann.