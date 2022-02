Rollhockey Nach einem erfolgreichen Hinspiel: Uri trifft ein zweites Mal auf Genf Am Samstag geht der RHC Uri als Aussenseiter ins Spiel gegen den Zweitplatzierten Genf. Trotzdem ist Spielertrainer David Esteves zuversichtlich. 25.02.2022, 17.10 Uhr

Am Fasnachtssamstag, 26. Februar, trifft der RHC Uri auswärts auf den RHC Genf. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Während der langen Anreise dürfte der ein oder andere Spieler mit guten Gefühlen an das Hinspiel zurückdenken: In einem äusserst spannenden Spiel ist Uri fast die ganze Spielzeit einem Rückstand hinterhergerannt, glich kurz vor Ende aus und hat sich schliesslich in der Verlängerung den Zusatzpunkt geholt. Es sei ihr bislang bester Auftritt in dieser Saison gewesen.

Seither ist viel Zeit ins Land gezogen und der RHC Uri vom Weg abgekommen. Im Jahr 2022 setzte es bislang ausnahmslos Niederlagen. Eine völlig andere Wendung nahm der Saisonverlauf für die Calvinstädter. Seit dem angesprochenen Spiel reihten die Genfer vier Siege aneinander. Zuletzt musste Uttigen mit 2:5 in den sauren Apfel beissen. Nun grüssen die Genfer von Platz zwei. Sie liegen damit bloss einen Punkt hinter dem RHC Diessbach.

«Wir werden erst recht alles probieren»

Der bevorstehende Gegner scheint in der Zwischenzeit einen guten Mix zwischen jüngeren und älteren Spielern gefunden zu haben. Allein die ehemaligen Profis Florian Brentini und Jerome Desponds bürgen für ein hohes Niveau. Kommt hinzu, dass Altmeister Sebastian Silva der sicherste Rückhalt der Liga ist. Erst 27 Gegentore haben die Calvinstädter erhalten – Ligabestwert. Überflüssig zu sagen, dass die Urner als krasser Aussenseiter in dieses Spiel steigen. Uri-Spielertrainer David Esteves will sich davon aber nicht verrückt machen lassen: «Wir wissen genau, gegen welche Teams wir punkten müssen und gegen welche wir punkten dürfen. Genf gehört sicherlich zur zweiten Kategorie. Doch wenn wir schon vier Stunden hinfahren, werden wir erst recht alles probieren». Auf Seiten der Urner wird André Schuler wegen einer Adduktorenverletzung nicht mittun können. (mah)