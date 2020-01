Rot-grüne Schattdorfer Kandidaten treffen die Bevölkerung Fünf Männer und Frauen unterschiedlicher Altersgruppen der rot-grünen Wahlallianz wollen in den Landrat. 18.01.2020, 05.00 Uhr

Samuel Bissig, Eveline Lüönd, Viktor Nager, Judith Tresch und Reto Jäger (von links) kandidieren für den Landrat. Bild: PD

(pd/ml) Die rot-grüne Wahlallianz aus SP/Grüne/Juso und Gewerkschaftsbund stellt für die Landratswahlen in Schattdorf Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen auf. Samuel Bissig ist ausgebildeter Betriebsökonom und Sozialarbeiter. Gegenwärtig leitet er das kantonale Amt für Soziales Uri. Ab März wechselt er in die Privatwirtschaft. Er engagierte sich in der Jugendarbeit und ist seit Jahresbeginn Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Papilio. Eveline Lüönd arbeitet in der Gesundheitsförderung und in der psychosozialen Beratung. Sie engagiert sich in der Kantonalen Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann und ist neu Präsidentin der Grünen Uri.