Ruag-Areal Berghoff-Maschinen sollen wieder laufen: In Uri könnte es bis zu 50 neue Stellen geben Ein deutsches Unternehmen hat die Maschinen, welche die Berghoff in Altdorf betrieb, gekauft. Ab Januar soll der Betrieb in Altdorf wieder mit 25 Mitarbeitern gestartet werden. Florian Arnold Jetzt kommentieren 28.09.2021, 05.00 Uhr

Über Monate standen die Maschinen still. Nun soll in der «Halle Reuss» im Ruag-Areal in Altdorf wieder gearbeitet werden. Am vergangenen Donnerstag wurde die Firma Aquatec Machining AG gegründet. Investoren sind die Besitzer des Unternehmens Aquatec aus dem deutschen Emmerich nahe der Niederländischen Grenze. Von einem Leasing-Unternehmen wurden die fest installierten Maschinen abgekauft. «Wir haben das nicht getan, um die Maschinen mit Gewinn weiterzuverkaufen», betont Martin Meenen, Gründer der Aquatec in Deutschland.

Die Aquatec Machining AG haucht den ehemaligen Berghoff-Maschinen in Altdorf neues Leben ein. Das Führungstrio vor der Halle Reuss: Lucia Esposito, Martin Meenen und Serge Truttmann (von links). Bild: Florian Arnold (Altdorf, 24. September 2021)

Vielmehr sollen diese am Standort Altdorf wieder zum Leben erweckt werden. «Zu den Maschinen gehört auch das Know-how, wie man diese bedienen muss», erklärt Martin Meenen. Deshalb möchte man ehemalige Mitarbeiter wieder für das neue Unternehmen gewinnen. Meenen sagt:

«Bis Ende Jahr möchten wir die Halle auf Vordermann bringen und im Januar 2022 mit der Produktion beginnen.»

Gestartet werden soll mit 25 Mitarbeitern. Standortleiter wird Serge Truttmann, der früher schon in der Halle Reuss beschäftigt war. Später kann man sich vorstellen, auf 50 Mitarbeitende zu wachsen. Die Maschinen sollen im Dreischichtbetrieb ausgelastet werden.

Portfolio wird erweitert

2013 hatte der bundeseigene Rüstungs- und Technologiekonzern Ruag seine Sparte Mechanical Engineering an die deutsche Berghoff verkauft. Diese beschäftigte bis im Dezember 2019 in der Halle Reuss 71 Mitarbeitende. Wegen Differenzen mit dem Hauptkunden musste dann der Betrieb aufgegeben werden. Als vermeintliche Retterin trat die nidwaldnerische Benpac auf, welche die Anlage samt der Mitarbeiter übernahm. Diese Lösung war allerdings nicht von langer Dauer: Löhne wurden zu spät bezahlt und Mieten teilweise gar nicht, sodass die Ruag – noch immer Vermieterin der Halle und des Geländes – Anfang 2021 das Mietverhältnis kündigte. Zuvor waren die Maschinen von der Leasing-Firma plombiert worden, da Mieten ausstanden.

Für den Hightech-Maschinenbetrieb Aquatec, der im 750 Kilometer entfernten Emmerich rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, ergab sich so nun die Möglichkeit, das eigene Portfolio zu erweitern. «Wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht und uns entschieden, den Maschinenpark in Altdorf zu erwerben», sagt Martin Meenen. Die Ruag als Hallenvermieterin habe sich sehr offen gezeigt und sei ihnen sehr entgegen gekommen. Auch mit dem Kanton Uri habe man ein gutes Einvernehmen.

«Wir sind auf sehr engagierte Leute getroffen.»

Die Investitionen über die kommenden Jahre beziffert Martin Meenen mit 8 bis 10 Millionen Franken.

Ehemalige Mitarbeiter zeigen Interesse

Doch mindestens genau so wichtig wie die Maschinen sind die Arbeitskräfte. Am vergangenen Mittwoch wurden ehemalige Mitarbeiter zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Serge Truttmann sagt:

«Viele haben hier mit Herzblut gearbeitet und fühlen sich noch immer verbunden mit diesem Betrieb.»

Man habe grosses Interesse gespürt, in der neuen Firma mitzuarbeiten und an diesen Zusammenhaltsgedanken anzuschliessen. An der Veranstaltung nahmen auch pensionierte ehemalige Mitarbeiter teil. «Auch sie haben sich bereit erklärt, ihr grosses Wissen weiterzugeben», so der Wirtschaftsingenieur und Ökonom. Darüber hinaus sollen bald auch die Stellen ausgeschrieben werden.

Wichtig ist dem neuen Unternehmen auch die Ausbildung. Einst sollen bei der Aquatec Machining AG in Altdorf auch Lernende arbeiten – voraussichtlich ab 2023. «Es braucht eine gewisse Vorlaufzeit», erklärt Lucia Esposito, kaufmännische Geschäftsführerin von Aquatec in Emmerich. Den Investoren schwebt vorerst eine überbetriebliche Ausbildung vor. Im Vordergrund stehen technische Berufe wie Polymechaniker. «In Deutschland bieten wir beispielsweise auch Trainee-Ausbildungen für Maschinenbau-Studenten an», sagt Lucia Esposito. Darüber hinaus sei auch die Fortbildung der Mitarbeitenden ein fester Wert des Unternehmens. «Das ist auch für Kunden ein Qualitätsmerkmal», erklärt die CEO.

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind ist auf Anfrage erfreut über die Absichten von Aquatec:

«Offenbar sind die Urner Maschinen und Arbeitskräfte nach wie vor gefragt. Wir begrüssen es sehr, dass die Arbeitsplätze wieder geschaffen werden.»