SchattdorferTriathletin Jolanda Annen will zu den besten gehören

Rück-/Ausblick «Ich habe noch Steigerungspotenzial»: Triathletin Jolanda Annen will zu den besten gehören Die Schattdorfer Profisportlerin Jolanda Annen konnte heuer zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen – und dort auch glänzen. 2022 möchte sie an der EM ein Spitzenresultat erzielen. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Ganz in schwarz gekleidet und mit einem Stirnband als Schutz vor der beissenden Kälte läuft Jolanda Annen leichtfüssig, in nahezu perfektem Stil entlang des Schächens von Bürglen Richtung Schattdorf. Anschliessend dreht sie mit einem Lächeln im Gesicht noch einige Runden im Galgenwald. «Hier in diesem Gebiet absolviere ich sehr gerne Laufeinheiten. Das Joggen auf dem weichen Waldboden ist sehr angenehm», verrät sie und ergänzt: «Momentan fühle ich mich ganz gut in Schuss. Alles läuft bislang nach Plan.»

Triathletin Jolanda Annen beim Lauftraining im Galgenwald. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 22. Dezember 2021)

Nach der anstrengen Saison mit dem absoluten Highlight an der Olympiade in Tokio legte die Spitzentriathletin im Herbst eine dreiwöchige Erholungspause ein. Inzwischen ist sie bereits wieder voll im Aufbautraining für die nächste Saison. Momentan ist bei der 29-jährigen Schattdorferin vor allem Langlauf Trumpf.

In den ersten drei Dezemberwochen weilte sie zusammen mit ihrer Trainingsgruppe auf rund 1800 Metern im italienischen Skiort Livigno, um ein Höhentrainingslager zu bestreiten. «Dort oben haben wir viele lange Langlaufeinheiten in eher ruhigem Tempo abgespult. Daneben standen auch Schwimm- und Laufeinheiten auf dem Programm», verrät Annen. «Langlauf ist genial und macht mir grossen Spass, zumal man zwischen Skating und Klassisch variieren kann. Diese Sportart eignet sich hervorragend, um die Ausdauer- und Kraftbasis zu verbessern.» Wenn die Ausnahmekönnerin im Winter zu Hause in Schattdorf ist, was allerdings relativ selten vorkommt, geht sie so oft wie möglich auf die schmalen Latten. Ihr bevorzugtes Gebiet ist die Loipe in Unterschächen.

Olympisches Diplom als absolutes Highlight

Annen kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Ihr Fazit: «Mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio konnte ich mein Hauptziel erreichen. Die Wettkämpfe in Japan waren zweifellos meine absoluten Highlights. Auch mit meinem Abscheiden bin ich sehr zufrieden.» Im Triathlon belegte sie den 19. Platz und im Staffel-Wettbewerb holte sie mit dem Schweizer Team sogar ein olympisches Diplom (siebter Rang). Weitere Höhepunkte stellten der vierte Platz beim Olympia-Qualifikationsrennen in Lissabon und der Sieg beim Bundesliga-Wettkampf in Nürnberg dar.

«In sehr guter Erinnerung bleibt mir auch die Duathlon-Schweizermeisterschaft in Seedorf, wo ich die Silbermedaille erringen konnte. Dort herrschte eine ganz tolle Stimmung», so die Profi-Triathletin. Ganz ohne Rückschläge kam sie allerdings nicht durch die Saison. Dazu sagt sie: «Bei einigen Wettkämpfen hinderten mich Muskelkrämpfe daran, mein volles Potenzial auszuschöpfen. Aber ich bin zuversichtlich, dieses Problem künftig in den Griff zu bekommen. Die Ursache ist jetzt bekannt. Es handelt sich um eine muskuläre Sache und nicht um einen Mineralstoffmangel.»

Triathletin Jolanda Annen. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 22. Dezember 2021)

Im nächsten Jahr möchte die schnelle Urnerin möglichst an die vergangene Saison anknüpfen. «Im Weltcup möchte ich mir gerne den einen oder anderen Podestplatz sichern», verrät sie ihre Zielsetzung. «Zudem will ich an der Europameisterschaft in München eine Top-8-Platzierung erreichen.» Grosse Änderungen in ihrem Vorbereitungsprogramm wird Annen nicht vornehmen. Sie wird weiterhin regelmässig mit einem in Potsdam ansässigen Triathlon-Team, dem mehrere Weltklasseathletinnen angehören und dem sie sich im letzten Jahr angeschlossen hat, trainieren. So hat sie ideale Sparringspartnerinnen und ist in Bezug auf ihren Formstand quasi stets «up to date». Dennoch will die Schattdorferin kleine Neuerungen einbauen, wie sie erklärt: «Die EM werde ich direkt nach einem Höhentrainingslager bestreiten. Ich möchte ausprobieren, ob sich dies bewährt.»

Paris 2024 als Fernziel

Annen ist überzeugt, dass sie ihren Leistungszenit noch nicht erreicht hat: «Ich habe sicher noch Steigerungspotenzial, insbesondere im Radfahren. In dieser Disziplin versuche ich einiges zu optimieren. Ich bin zuversichtlich, dass ein Leistungssprung noch möglich ist. Von der Trainingsgruppe, der ich mich angeschlossen habe, profitiere ich enorm und zwar in jeder Hinsicht.»

Die 1,66 Meter grosse und 55 Kilogramm leichte Spitzensportlerin schliesst nicht aus, sich auch mal auf längeren Distanzen zu versuchen, zumal sie sich von langen Trainings im Vergleich zu den meisten Teamkolleginnen schneller erholt. Das schiebt sie jedoch noch hinaus. «Vorläufig konzentriere ich mich weiterhin auf kurze Distanzen», betont sie und lässt durchblicken, dass sie mindestens bis zu den nächsten Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 weitermachen möchte. «Ich bin nach wie vor voll motiviert. Triathlon gefällt mir immer noch super.»

