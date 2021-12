Urner Kantonalbank: CEO Christoph Bugnon freut sich auf Neubau

RÜCK-/AUSBLICK Kantonalbank-CEO Christoph Bugnon freut sich auf mehr Austausch Die Digitalisierung durch die Coronapandemie und der Umzug ins neue Gebäude am Bahnhofplatz 1 verstärkt das Miteinander in der Urner Kantonalbank. Carmen Epp Jetzt kommentieren 29.12.2021, 15.30 Uhr

Christoph Bugnon, CEO der Urner Kantonalbank, vor dem Neubau am Bahnhofplatz 1 in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. Dezember 2021)

Im vergangenen Jahr musste sich Christoph Bugnon, CEO der Urner Kantonalbank (UKB), auch mit Themen beschäftigen, die nicht zum Kerngeschäft einer Bank gehören. Dazu zählte etwa die Coronapandemie, die auch vor der UKB nicht Halt machte. «Lange war unklar, wie lange die Pandemie andauert und was das für die Urner Wirtschaft im Allgemeinen und unsere Kundinnen und Kunden im Speziellen bedeuten wird», erinnert er sich.

Inzwischen wisse man, dass die Urner Wirtschaft «recht robust» durch die Krise gegangen sei bis jetzt. «Natürlich gab es einzelne Branchen wie etwa die Reisebranche, welche kaum Möglichkeiten hatte ihre Ertragseinbussen mit anderen Massnahmen zu kompensieren oder die Gastrobranche, die mit Take-away -Angeboten nur im bescheidenen Umfang Erträge erzielen konnte – auch in Uri», gibt Christoph Bugnon zu bedenken.

«Im Bereich Gewerbe, Handwerk und Industrie gab es nie Anzeichen für grössere Einbrüche oder Schwierigkeiten.»

Dass sich die Urner Wirtschaft gut mit der Krise arrangieren konnte, dazu hätten sicher auch die staatlichen Hilfen beigetragen, weiss der UKB-CEO. So sorgten allen voran die Kurzarbeitsentschädigungen dafür, dass die Unternehmen rasch wieder operativ tätig werden konnten. Hinzu kamen die Covid-Kredite, von denen auch die UKB einige sprechen konnte. «Hier war der psychologische Moment, also das Signal, dass Hilfe da ist, letztlich wahrscheinlich sogar wichtiger als der faktische Frankenbetrag», vermutet der 57-Jährige.

Digitalisierung bringt Mehrwert für die Bank

Daneben habe Corona intern einige Veränderungen mit sich gebracht, denen Christoph Bugnon auch Positives abgewinnen kann. Er meint damit alternative Arbeitsformen, die man wegen der Pandemie innerhalb der UKB gelernt und umgesetzt hat.

«Wir hatten schon vorher vor, vermehrt auf Digitalisierung, Homeoffice und mobiles Arbeiten zu setzen. Diesem Vorhaben hat die Pandemie nun starken Vorschub geleistet.»

Die Entwicklung helfe der UKB auch für die Rekrutierung von Arbeitskräften von ausserhalb, die dank der Möglichkeit von Homeoffice nicht mehr fünf Tage die Woche in den Kanton Uri reisen müssen. «Das hat unseren Rekrutierungskreis entscheidend vergrössert.»

Auch der Austausch über digitale Kanäle habe sich bewährt. «Anfänglich waren die Leute skeptisch und glaubten nicht, dass beispielsweise ein Quartalsmeeting online funktionieren kann», erzählt Christoph Bugnon. «Schnell stellte sich heraus, dass das sehr wohl funktioniert.» Inzwischen werde nicht nur das erwähnte Quartalsmeeting in hybrider Form durchgeführt: Wer vor Ort ist, nimmt physisch teil, die anderen schalten sich digital zu. Gerade Teilzeitangestellte, die früher verständlicherweise an einem freien Tag nicht extra nach Altdorf fuhren, um am Quartalsmeeting die neusten Entwicklungen zu erfahren, würden sich heute von zu Hause eher mal für eine Stunde kurz einloggen.

«Das Einander-in-die-Augen-Schauen und das Feinstoffliche geht im Digitalen natürlich ein wenig verloren», gibt der UKB-CEO zu bedenken. «Da die Interaktionen innerhalb der Bank insgesamt aber durch die Digitalisierung eher zugenommen haben, kann ich dem in der Summe sehr viel Positives abgewinnen.» Anders verhalte es sich in Sachen Netzwerkpflege. Die sei 2021 durch die vielen wegen der Pandemie abgesagten Anlässe stark erschwert gewesen.

«Es ist viel schwieriger, neue Netzwerke zu bilden oder bestehende zu erweitern, wenn man die Menschen nicht physisch trifft.»

Umzug ins neue Bankgebäude vorbereitet

Ein weiteres Thema, das ebenfalls nicht zum Kerngeschäft der Bank gehört, die UKB aber im vergangenen Jahr stark beschäftigt hat, ist der Bau des neuen Dienstleistungsgebäudes am neuen Kantonsbahnhof in Altdorf. Nach dem Spatenstich im September 2019 ist der Neubau im vergangenen Jahr endgültig in die Höhe geschossen, aktuell läuft der Innenausbau auf Hochtouren. «Trotz einiger Unwägbarkeiten konnten wir den Zeit- und auch den Kostenplan weiterhin einhalten», sagt Christoph Bugnon. Als CEO der UKB freue es ihn ganz besonders, dass 78 Prozent der Arbeiten an einheimische Unternehmen vergeben werden konnten. Und auch die Vermietung des Gebäudes entwickle sich positiv. So sind aktuell bereits über 70 Prozent der Räumlichkeiten vermietet, Gespräche mit weiteren Interessenten laufen.

Ende März 2022 wird der Neubau am Bahnhofplatz 1 der UKB offiziell übergeben. Die Bank ist jedoch nicht nur Bauherrin, sondern wird ihren Hauptsitz ebenfalls an den neuen Standort verlegen. Diesen Umzug galt es im vergangenen Jahr vorzubereiten, wie Bugnon erklärt.«Im Neubau haben wir eine modernere Infrastruktur und an den einzelnen Arbeitsplätzen weniger Stauraum. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten also 2021 die Aufgabe, sich von Altem zu trennen.» Dabei sei einiges zusammengekommen und unter anderem durch die Digitalisierung von Kreditdossiers und einer Archivräumung über 6 Tonnen Papier entsorgt worden.

«Die UKB ist jetzt 30 Jahre in diesem Gebäude an der Bahnhofstrasse 1, einzelne Mitarbeiter seit 20 Jahren am selben Arbeitsplatz. Da sammelt sich einiges an.»

Christoph Bugnon zeigt längst ausgemusterte Geräte, die durch den Umzug ins neue Gebäude endgültig entsorgt werden. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. Dezember 2021)

Am neuen Hauptsitz werde das physisch fortgesetzt, was durch die Coronapandemie bereits digital ins Rollen kam: neue Arbeits- und Austauschformen. Das sei im jetzigen Gebäude nur bedingt möglich. «Am jetzigen Hauptsitz sind wir alle auf drei Gebäude mit jeweils drei Stöcken verteilt. Das führt dazu, dass ich die Kolleginnen und Kollegen im dritten Stock im anderen Flügel manchmal länger nicht sehe.» 2017 habe man dieser Entwicklung mit internen Veränderungen bereits entgegengewirkt, indem beispielsweise Einzelbüros aufgehoben wurden – auch in der Geschäftsleitung. «Seither ist der Austausch untereinander wesentlich intensiver und informeller als vorher, wo jeder im eigenen Büro sass.»

Das wird im neuen Gebäude zusätzlich verstärkt. Dort sind durch die offene Gestaltung des Geschosses, auf denen sich die Arbeitsplätze der UKB befinden, modernere Arbeitsformen möglich. «Dann wird es so sein, dass, wenn man am Morgen in die Bank kommt, gleich alle sieht, die auch da sind», schildert Christoph Bugnon die Vision. Mit Workshopräumen, Begegnungszonen und den offenen Strukturen werde der informelle Austausch stark intensiviert. Darauf freuen sich auch die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

«Am Anfang waren viele noch skeptisch und haben sich gefragt, ob das wirklich sein muss, der Umzug. Mittlerweile ist die Vorfreude und die Motivation aber bei allen sehr hoch.»

Ab Ende März im neuen Gebäude Zweieinhalb Jahre nach dem Spatenstich am Bahnhofplatz 1 gilt es Ende März 2022 für die UKB ernst. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter des Hauptsitzes an der Bahnhofstrasse packt sein Zeug in eine Kiste. Die werden – zusammen mit dem Mobiliar – übers Wochenende mit einem Zügelunternehmen ins neue Gebäude gebracht und dort von den Mitarbeitenden gleich eingeräumt. Bereits zu Wochenbeginn kann der Betrieb im neuen Gebäude aufgenommen und dort die UKB-Kundinnen und -Kunden begrüsst werden. Die UKB-Geschäftsstelle am jetzigen Standort an der Bahnhofstrasse 1 bleibt bestehen. Am Samstag, 14. Mai 2022, lädt die Urner Kantonalbank dann zu einem Bevölkerungsfest ein. Geplant ist ein öffentlicher Begegnungstag, an dem sich Interessierte, neben verschiedenen Erlebnissen auf dem Bahnhofplatz, auch ein Bild des Gebäudes von innen machen können. (eca)

