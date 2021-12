Josef Imholz, Präsident Neues Altdorf, glaubt an den Standort

Rück- und Ausblick Präsident von Neues Altdorf: «Den örtlichen Handel braucht es trotz Internet» Detailhändler und Dienstleistungsbetriebe werden von Corona arg gebeutelt. Trotzdem blickt Josef Imholz zuversichtlich in die Zukunft. Markus Zwyssig 26.12.2021, 17.00 Uhr

Josef Imholz, Präsident Neues Altdorf, ist überzeugt, dass die neuen Gutscheine einen zusätzlichen Anreiz darstellen, in Altdorf einzukaufen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 17. Dezember 2021)

Die Zeiten sind schwieriger geworden für den Detailhandel und die Dienstleistungsbetriebe. «Es hätte wohl niemand gedacht, dass Bund und Regierung uns einmal vorschreiben würden, dass wir unsere Läden schliessen müssen», sagt Josef Imholz, Präsident von Neues Altdorf. «Das war sehr einschneidend und es gab viele Unsicherheiten – vor allem zu Beginn.» Die Lager waren voll und die verschiedenen Anbieter konnten nichts verkaufen. Vielerorts fehlte das Cash.

Bald habe man jedoch gemerkt, dass es vom Staat gute Unterstützung gebe. Imholz spricht die Kurzarbeitsentschädigung und die Covid-Kredite an. «Beides hat uns sehr geholfen.» Und trotzdem: «Niemand hätte gedacht, dass diese Pandemie so lange dauert und immer wieder zu veränderten Situationen und neuen Einschränkungen führt.»

Das Internet wurde zur Konkurrenz

Einen Aufschwung erlebte in dieser Zeit der Onlinehandel. «Die Leute wurden motiviert, im Internet zu bestellen», so Imholz. Und weil es viele erfolgreich ausprobiert hätten, würden sie auch in Zukunft im Internet bestellen, gibt er sich überzeugt.

Auch wenn der Fachhandel gegenüber dem Internet verloren hat, ist für den 53-jährigen Mitinhaber und Geschäftsführer von Imholz Sport klar, dass die lokalen Geschäfte nach wie vor ihre Berechtigung haben: «Sehr viele Kundinnen und Kunden haben bewusst gewartet, bis wir wieder öffnen, um die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Viele sind froh um eine persönliche Anlaufstelle. Wir sind da, wenn es ein Problem gibt und Fachkompetenz gefragt ist.» Wenn nur noch im Internet eingekauft werde, verschwinde dadurch der Lebensnerv im Dorf. «Es ist wichtig, dass man lokal einkauft und konsumiert.»

Neue Gutscheine sollen zusätzliche Anreize bieten

Gibt es in Altdorf Geschäfte, die wegen Corona schliessen mussten? Josef Imholz verneint die Frage. Dem Präsident von Neues Altdorf ist kein solcher Fall bekannt. «Vielfach war das vielleicht ein guter Grund, ein Geschäft länger geschlossen zu lassen oder einen Besitzerwechsel zu forcieren.» Er macht aber trotzdem ein sukzessives Lädelisterben aus. Der eine oder andere werde noch schliessen.

«Viele sind heute nicht mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen und das Risiko eines eigenen Geschäfts auf sich zu nehmen.»

Rund hundert Detailhändler und Dienstleistungsbetriebe sind in der Vereinigung Neues Altdorf dabei. Die Zahl blieb in den vergangenen Jahren relativ bei rund 100 Mitgliedern. Einen Mehrwert bieten sollen auch die neuen Altdorfer Gutscheine, welche auf Mitte Januar eingeführt werden. Diese kann man ausdrucken oder auch aufs Handy laden. Sie sind bei den meisten Läden und Restaurants einlösbar, die bei Neues Altdorf dabei sind. Das bisher bekannte Altdorfer Geld läuft aus. Die Gutscheine werden nicht wie das Altdorfer Geld bei der UKB sondern neu in Zusammenarbeit mit der Uri Tourismus AG herausgegeben.

Imholz fordert attraktivere Verbindung vom Kantonsbahnhof ins Zentrum

Als Chance betrachtet Josef Imholz den neuen Kantonsbahnhof. «Jetzt muss man aber auch eine einladende Verbindung zwischen Bahnhof und Dorf schaffen», gibt er sich bestimmt. Es gäbe verschiedene Projekte wie etwa das Aufstellen von Flags, oder einen Parcours mit Rätselfragen. «Es wäre enorm wichtig, wenn diese guten Ideen endlich umgesetzt würden. Die Mühlen mahlen zu langsam.» Wenn die Reisenden beim Bahnhof aussteigen, so müssten sie freundlich empfangen werden. «Den auswärtigen Gästen müssen wir zeigen, wo es zum Zentrum geht, und die Bahnhofstrasse entsprechend attraktiver gestalten.» Im Dorf selber will man, wenn es die Coronasituation erlaubt, auf verschiedene Events setzen, um für die Kundinnen und Kunden das Einkaufen zum Erlebnis zu machen.

Doch es gibt auch Grenzen. Das Einzugsgebiet ist beschränkt. Mit Agglomerationen wie Luzern oder Zug könne man nicht konkurrieren. «Die grossen Ketten, welche zu einem grösseren Shoppingerlebnis beitragen würden, kommen nicht nach Altdorf.» Trotzdem appelliert er, in Altdorf einzukaufen. «Wir bilden sehr viele Lehrlinge aus und unterstützen regelmässig die verschiedenen Vereine», nennt er weitere Pluspunkte.

Verhüllte Schaufenster regten zum Nachdenken an

Mit Rat und Tat zur Seite steht dem Detailhandel und den Dienstleistungsbetrieben Gewerbecoach Roman Schön. 2019 wurden die Schaufenster vieler Geschäfte verhüllt. Damit wurde allen klar vor Augen geführt, was wäre, wenn es keine lokalen Einkaufsmöglichkeiten mehr gäbe. «Das fuhr bei den Kundinnen und Kunden zum Teil recht intensiv ein», so Imholz. Kurze Zeit später musste wirklich geschlossen werden. Nun hofft er, und viele mit ihm, dass sich die Situation bald entspannen wird. Und er ist für die Zukunft zuversichtlich: «Wir haben eine sehr treue Stammkundschaft. Sehr viele sind nach den behördlich verordneten Schliessungen wieder zurückgekommen. Schön wäre es, wenn wir noch den einen oder anderen Kunden, die eine oder andere Kundin, dazu gewinnen könnten.»

«Wir müssen uns abheben von den Grossverteilern und vom Internet», sagt Imholz. «Bei uns ist alles viel persönlicher. Darauf müssen wir aufbauen.» Und er ist überzeugt: «Wenn wir da sind für die Kunden, freundlich sind und einen guten Service bieten, dann haben wir gute Chancen, dass es uns auch in 20 Jahren noch gibt.»