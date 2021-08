Älpler-Wunschkonzert: Volksfest in Uri fällt Corona zum Opfer.

Älpler-Wunschkonzert «Auf dem Urnerboden sind schon einige Kinder entstanden» Tausende Bergler strömen jährlich ans Älplerwunschkonzert auf dem Urnerboden. Doch wegen Corona fällt das Volksfest aus. Dabei stünde das 30. Jubiläum an. Thomas Baer, der erste SRF-Radiomoderator, der vor Ort die Sendung leitete, blickt zurück auf die Anfänge. Anian Heierli 09.08.2021, 05.00 Uhr

Dieses Jahr findet wegen Corona wieder kein Älpler-Wunschkonzert auf dem Urner Boden statt. Das Volksfest ist jeweils ein Highlight der Musikwelle von Radio SRF. Gleichzeitig ist der feuchtfröhliche Anlass wohl auch die grösste Brautschau der Bergbauern. Immerhin, am Montag, 9. August, wird das Älpler-Wunschkonzert (Wuko) zwischen 20 und 22 Uhr von der SRF Musikwelle im Studio ausgestrahlt. Also ein wenig wie früher, als Familien zusammen in der Stube Radio hörten.

Sie waren 2018 zum vierten Mal am WuKo. Andrea (l.) lieben die fantastische Stimmung auf dem Urnerboden. Archivbild: Paul Gwerder 2019 genossen die Besucher das sonnige Wetter. Archivbild: Urs Hanhart 2001 feierte das WuKo das 10-jährige Jubiläum. Damals spielten die Gebrüder Imholz am Nachmittag. Archivbild Urnerzeitung. Toni Arnold (70) aus Spiringen ist pensioniert und hat auch am Montag keinen Zeitdruck. Archivbild: Paul Gwerder Ein Schnappschuss vom 20. Jubiläum vor 10 Jahren. Archivbild: Urs Hanhart Thomas Baer musste zu seiner Zeit als SRF-Radiomoterator den Journalisten Red und Antwort stehen. Archivbild Urner Zeitung. Die Cousinen Anita, Noemi und Stefanie Rohrer aus Sachseln und ihre Kollegin Tania Von Moos aus Lungern waren 2019 zum zweiten Mal dabei. Archivbild: Christian Tschümperlin Gefeiert wird jeweils bis in die frühen Morgenstunden. Archivbild: Florian Arnold

Eigentlich hätte der Anlass auf dem Urner Boden sein 30. Jubiläum gefeiert. Grund genug, um zu den Anfängen zurückzublicken. Zu den Initianten gehörte vor drei Jahrzehnten der ehemalige SRF-Radiomoderator Thomas Baer (64). Er hatte 1991 die Idee, die Sendung statt im Studio auf dem Urnerboden auszustrahlen. Weshalb kommt ausgerechnet ein gebürtiger Basler darauf? «Als junger Mann half ich 1977 in Spiringen im Acherli beim Aufräumen von Erdrutschen», sagt er. «Die Caritas hatte Freiwillige gesucht.» Der Grund: Ende Juli 1977 hatte es derart heftig geregnet, dass im ganzen Kanton Uri rund 200 Rutsche registriert wurden.

Dank Militärleitungen konnte gesendet werden

Thomas Baer, Ex-SRF-Radiomoderator, erinnert sich gerne ans Älpler-Wunschkonzert zurück. Bild: PD

Diese Zeit und der praxisnahe Einblick ins Leben der Bergbauern prägten Baer. Er lernte das Schächtental kennen und schätzen. Doch noch andere Überlegungen führten zur Wahl des Urnerbodens als Austragungsort. «Die Zufahrt ist von Osten und Westen her gegeben», sagt er. «Zudem waren Militärleitungen vorhanden, über die wir senden konnten.» Er erinnert sich:

«Die Anfänge waren abenteuerlich. Wir stellten das Zelt auf den Parkplatz vom Hotel Tell. Die Ecke reichte bis in die Mitte der Strasse, sodass Autos nur knapp vorbeikamen.»

Für den Urnerboden habe auch gesprochen, dass die Einheimischen und die Korporation mitgemacht und mitgeholfen hätten. «Ohne die Unterstützung der Bevölkerung wäre es nie gegangen», so Baer. Im Vorfeld dachten Kritiker damals, dass kaum jemand an einem Montag für eine zweistündige Liveradiosendung am Klausenpass auf die grösste Schweizer Kuhalp fahren würde. Doch der ehemalige Moderator glaubte an den Erfolg – und er behielt recht.

«D' Rätschwyber us Gislwil» sorgten am Älpler-Wunschkonzert vom 6. August 2007 für Stimmung. Archivbild: Urs Hanhart

«Unser erstes Zelt 1991 fasste 800 Personen und war rappelvoll», erinnert er sich. «Als es dann noch ein Gewitter aufzog, waren zusätzlich noch die Beizen der Alp besetzt.» Gleich von Anfang an tanzten und feierten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden hinein. Baer war mittendrin. «Ich war immer der Letzte, der aus dem Zelt ging», sagt er und lacht.

Heute ist der Radiomann ein Hotelier in Graubünden

Bis 2003 begleitete er mit seiner Radiostimme die Livesendung zwölfmal. Anschliessend hängte er sein Mikrofon an den Nagel und wurde Hotelier vom Weissen Kreuz im bündnerischen Bergün und ist dies noch heute. Die Frage, ob er das Älpler-Wunschkonzert vermisst, verneint er: «Vermissen heisst auch, dass man traurig ist. Das bin ich nicht. Aber es war eine wunderbare Zeit und ich bin einfach froh, dass ich diese erleben durfte.» Und noch immer fährt Baer an den Jubiläen der Sendung auf den Urnerboden. Auch wenn das Konzert dann zum 30. Mal live in Uri stattfindet, will er dabei sein: «Darauf freue ich mich schon.»

Älpler-Wunschkonzert auf dem Urnerboden. Urs Hanhart

Auch Freundschaften von damals sind geblieben. «Immer wieder besuchen mich Älpler», sagt er. Auch der nächste Helferausflug sei in Bergün geplant. Doch weshalb hat das Älpler-Wunschkonzert derart lange Erfolg? «Bergbauern leisten Schwerstarbeit. Es ist ein wenig ihr Feiertag im Sommer. Dann ist es vielleicht auch eine Sehnsucht. Auf dem Urnerboden gibt es noch Alpkultur ohne riesige Ställe.» Zudem sei das Wunschkonzert heute auch ein Bergjugendtreffen. Baer schmunzelt und sagt: «Vermutlich sind schon einige Kinder auf dem Boden entstanden.»