Rückblick Ein ehemaliger Stationsbeamter erzählt: «Das Leben am Bahnhof Flüelen war früher um einiges intensiver als heute» Remigi Niederberger feiert am 27. Dezember seinen 90. Geburtstag. Als ehemaliger Vorstand-Stellvertreter der Station erinnert er sich an eine Zeit zurück, als der Bahnhof Flüelen noch «intensiv lebte». Georg Epp 24.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Das Gebäude steht zwar noch, aber es lebt nicht mehr, kein Betrieb, kein Personal, sogar der Kiosk ist aktuell wegen der Coronapandemie geschlossen.» Dies sind Worte von Remigi Niederberger-Müller in einem Beitrag, den er kürzlich in der «Urnersee-Brattig» des Pflegezentrums Urnersee schrieb. Im Gespräch mit Remigi Niederberger, der 1954 als Stationsbeamter auf die Station Flüelen gewählt wurde, fällt sofort auf, dass er sich glasklar an Personen und besondere Begebenheiten von damals erinnert und erzählen kann, als ob es erst gestern gewesen wäre.

Die Passerelle wurde im Jahre 1961 abgebrochen, nachdem die Unterführung fertig erstellt wurde. Bild: Staatsarchiv Uri (um 1950)

Körperlich hat er sich nach einer Herzoperation Mitte dieses Jahres wieder relativ gut erholt. Er ist glücklich, noch immer im «Daheim» an der Kirchstrasse zu wohnen, das «Zmittag» darf er im benachbarten Pflegezentrum Urnersee einnehmen, solange es die Coronasituation erlaubt. Wenn er in einem Fotobuch, «Flüelen, anno damals» blättert, kommt etwas Wehmut auf, wenn er die Bilder rund um den Bahnhof Flüelen betrachtet.

Ein Bahnhof von nationaler Bedeutung

Der alte Bahnhof in Flüelen wurde 1942 abgebrochen. Der neue Bahnhof 1947 erbaut, er gilt als Baudenkmal von nationaler Bedeutung. 1947 hat die Post vom neuen Bahnhofgebäude zur Bundesfeier eine Sonderbriefmarke herausgegeben. Südlich des Bahnhofs steht das Denkmal für den Ingenieur Emil Huber-Stockar (1865–1939). Er war der Pionier für die Elektrifizierung der Schweizer Bahnen.

Remigi Niederberger mit seiner Vorstandsmütze von damals erinnert sich an einen lebhaften Bahnhof Flüelen zurück. Bild: Georg Epp

Im Kiosk, im ehemaligen Wartesaal, schlummert das bekannte Gemälde «Föhnwacht» von Heinrich Danioth zwischen Zeitschriften, Reklamen und Rätselheften. 1954, als Remigi Niederberger nach Flüelen kam, gab es noch den Stationsvorstand, den Stellvertreter und vier Stations- oder Betriebsbeamte. Im Sommer kam für etwa drei bis vier Monate eine Saison-Aushilfe hinzu.

Regelmässig machten junge Frauen oder Männer eine zweijährige Lehre als Stationsbeamte. Dieses Personal hatte vor allem im Stationsbüro zu tun und draussen im Freien mit dem sehr starken Zugs- und Güterverkehr. Im Sommer waren es an einem Tag 200 bis 300 Züge aller Art, die von Süden und Norden her durchbrausten oder Halt machten. Nebst diesen Beamten arbeiteten in Flüelen auch zwischen drei und vier Stationsarbeiter sowie vier bis fünf Rangierarbeiter, die vor allem mit dem Wagenladungsverkehr zu tun hatten.

Vier Schalter für Billette und Gepäck

An vier Schaltern wurden die verschiedenen Kunden bedient, einer für die Annahme und Ausgabe der verschiedenen Güter mit den sogenannten Frachtbriefen, einer für den Geldwechsel, ein bis zwei Schalter für die Ausgabe der Billette und einer für die Annahme von Reisegepäck. Vor dem Stationsbüro mit grossen Fenstern stand das zentrale Stellwerk, wo der ganze Zugsverkehr geregelt wurde. Es gab in der Schweiz nur einzelne von dieser Bauart: mit roten Knöpfen für die Signale, mit weissen Knöpfen für die Zugssicherung, mit blauen Knöpfen für die Weichen und mit gelben Knöpfen für die Barrieren – total rund 30 Knöpfe, die man herausziehen und drehen musste. Ein modernes Stellwerk der Marke Signum wurde nach 1974 eingebaut.

Die grösste von insgesamt vier Barrieren war vom See her Richtung Kantonsstrasse (Hotel Weisses Kreuz, Alte Kirche), eine kleine war bei der Schreinerei Ferdi Kaufmann, die dritte Barriere beim Bierdepot (jetzt Lawil-Gerüste) und schliesslich die vierte beim Moosbad Richtung Allmend und Seedorf, wo jetzt auch eine Unterführung steht. Während des Tages waren Frauen und Männer in zwei kleinen Häuschen vor Ort als Barrierenwärterinnen und –wärter eingesetzt, für je zwei Barrieren. Von 21 Uhr bis 6 Uhr wurden die vier Barrieren vom Bahnhof aus bedient.

Brücke führte zum legendären Gasthaus Bahnhöfli

Weil es noch keine Unterführung gab, bestand zur Überwindung der Geleise eine Brücke, die Passerelle aus Eisen und Stahl. Das waren 20 Treppenstufen hinauf, 50 Schritte über die Geleise und 20 Stufen auf der anderen Seite hinunter und hinüber zum ehemaligen Gasthaus Bahnhöfli (heute Bushaltestelle) zur legendären Wirtin Frau Schumann. Der Zwischenperron wurde jahrelang versprochen, aber erst viel später gebaut. Als im Jahre 1957/1958 die Unterführung doch noch Tatsache wurde, entfernte man die legendäre Passerelle im Jahre 1961.

1974 hat Remigi Niederberger die Stelle bei den SBB gekündigt. Er wurde als erster Schuladministrator der Gemeinde Altdorf gewählt. Vieles hat sich geändert, nichts ist mehr wie es war. Ob es früher besser war als heute, will Remigi Niederberger nicht werten.

«Eines aber ist sicher, das Leben am Bahnhof Flüelen war einmal einiges intensiver als heute.»

Noch stundenlang könnte man Remigi zuhören und Anekdoten aus alter Flüeler Zeit erfahren. So wünscht man Remigi Niederberger vor allem gute Gesundheit im neuen Lebensjahr und dass er noch viel von damals erzählen und schreiben kann.