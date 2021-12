Kantonsspital Uri: Spitaldirektor beschäftigt Corona und Neubau

RÜCK-/AUSBLICK Kantonsspital Uri: Direktor Fortunat von Planta zwischen Corona und Neubau Nachdem 2021 im Zeichen der Pandemie stand, steht im kommenden Jahr der Umzug ins neue Kantonsspital Uri an. Carmen Epp Jetzt kommentieren 28.12.2021, 16.00 Uhr

Fortunat von Planta, Direktor des Kantonsspitals Uri, mit dem Alt- und Neubau im Hintergrund. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 22. Dezember 2021)

Fortunat von Planta blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. Das Thema, das den Direktor des Kantonsspital Uri (KSU) 2021 am meisten beschäftigt hat, ist – wenig überraschend: Corona. Auch wenn es bereits das zweite Jahr der Pandemie war, so sei es doch nicht zu vergleichen mit 2020. «Damals war alles neu und daher vieles einfacher», sagt der Spitaldirektor. Zwar habe man bereits ab März 2020 ausserordentliche Arbeitseinsätze geleistet, teilweise aber auch Personal in Kurzarbeit schicken müssen. «Die zweite Welle erreichte dann im Oktober 2020 auch uns in Uri mit voller Kraft und rekordhohen Fallzahlen.» Damals habe sich gezeigt, was in den folgenden Monaten auf das KSU zukommen würde.

Kantonsspital Uri bekommt Polarisierung zu spüren

Nebst der Betreuung und der Pflege von an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten hat das KSU auch im zu Ende gehenden Jahr viele Aufgaben für den Kanton Uri übernommen und beispielsweise das Impf- und Testzentrum betrieben sowie eine Hotline betreut. So wurde 2021 zu einem «Jahr ohne Normalität», wie Fortunat von Planta sagt.

«Prozesse wurden durcheinandergebracht und es kam zu Änderungen im Wochentakt, die dann jeweils auch noch übers Wochenende umgesetzt werden mussten.»

Diese Unberechenbarkeit und die geforderte Flexibilität seien «sehr ermüdend», sagt der Spitaldirektor. Schlimmer sei jedoch die Polarisierung in der Gesellschaft, die das KSU in den vergangenen Monaten immer heftiger zu spüren bekommen habe. «Sowohl die Institution Spital im Allgemeinen als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konkreten werden immer wieder zur Angriffsfläche. Und die Hemmschwelle zu unanständigen Äusserungen und Handlungen sinkt.» Fortunat von Planta erzählt von Beleidigungen, verbalen Attacken, wenig ausgewogenen Leserbriefen oder Androhungen von Strafanzeigen. «Das ist schade und müsste alles nicht auch noch sein.»

Die Enttäuschung in Fortunat von Plantas Stimme ist zwar hörbar, von Groll oder dergleichen jedoch keine Spur. Der Spitaldirektor möchte sich von der negativen Energie nicht aufhalten lassen.

«95 Prozent der Leute sind ja vernünftig, kennen die Wichtigkeit der Massnahmen in der Bekämpfung der Pandemie und wissen unsere Arbeit zu schätzen.»

Diese geradezu stoisch anmutende Gelassenheit des 53-Jährigen ist Programm. Vorsätze an Neujahr fasst er keine. «Ich nehme mir stattdessen regelmässig vor, stets die Ruhe zu bewahren, schwierige Situationen aus einer gewissen Distanz heraus anzuschauen und wenn nötig Druck aus dem System zu nehmen.»

Zudem könne man der Situation auch Positives abgewinnen. Fortunat von Planta erinnert etwa an die Aussage von Bundesrat Alain Berset bei dessen Besuch im KSU im Frühling, dass ein kleiner Kanton wie Uri in einer Pandemie ohne Spital aufgeschmissen wäre. «Dieses Bewusstsein ist in der Gesellschaft in den letzten zwei Jahren gewachsen», ist Fortunat von Planta überzeugt. Ausserdem sei die Zusammenarbeit mit der Gesundheitsdirektion durch die Pandemie nochmals intensiviert worden, was für künftige Entwicklungen sicher positiv sei.

«Ich hoffe und erwarte, dass das Gesundheitswesen in Uri am Ende gestärkt und geeint aus dieser Krise hervorgeht.»

Vorbereitungen auf den Spitalneubau

Neben Corona gab es ein weiteres, jedoch weitaus erfreulicheres Thema, das den KSU-Direktor im vergangenen Jahr auf Trab hielt: der Spital-Neubau. Der verlief 2021 nach Plan und unbeeindruckt von der Pandemie. «Im Mai kamen die Gerüste weg, seither läuft der Innenausbau auf Hochtouren», erzählt Fortunat von Planta.

In drei Jahren zum neuen Spital Das Urner Stimmvolk sagte im September 2017 an der Urne mit 85,5 Prozent deutlich Ja zu einem neuen Spital, Kostenpunkt: rund 115 Millionen Franken. Am 15. April 2019 erfolgte der Spatenstich. Seither entstand nach und nach das neue Spital mit drei Operationssälen, zwei Pflegestationen, einer grossen Tagesklinik, einer Frauenklinik inklusive Geburtsabteilung, einer interdisziplinären 24-Stunden-Notfallstation sowie zeitgemässen Behandlungs- und Therapieräumen. Im Sommer 2022 folgt der Umzug in den Neubau. Ab Herbst 2022 wird das Nebengebäude umgebaut, in dem das Labor, die Bürolandschaften und die gesamte Innere Medizin zu liegen kommen. Der Rückbau der nicht mehr benötigten Gebäude erfolgt im Jahr 2025.

Während im Endspurt alle auf den Umzug hinfiebern, beschäftigt Fortunat von Planta der Neubau seit Beginn seiner Zeit als Spitaldirektor. Mitte 2013 vom Spitalrat in seine neue Position gewählt, sei ihm schnell klar geworden, warum ein Neubau unumgänglich ist. «Das Gebäude aus den 1960er-Jahren ist in die Jahre gekommen, eine moderne Medizin hier rein von der Infrastruktur her kaum mehr zu bewerkstelligen.» Der Spitaldirektor veranschaulicht das an einem Beispiel: Mit 63 Betten auf fünf Bettenstationen seien die Wege im KSU lang und ineffizient. «Allein das Röntgen ist auf vier Gebäude verteilt!»

So wird das Kantonsspital Uri dereinst aussehen. Bild: PD

Diese Schwachstellen werden durch den Neubau eliminiert, sagt Fortunat von Planta. Dafür brauche es jedoch nicht nur eine neue Infrastruktur, sondern auch angepasste Prozesse und Strukturen. Hier sei 2021 – vom ganzen Coronatrubel unbemerkt – einiges gelaufen, wie der Spitaldirektor sagt. «Mit 230 einzelnen Projekten haben wir daran gearbeitet, das zu implementieren und in den Neubau zu bringen, was wir die Jahre zuvor erarbeitet haben.»

Dabei seien vor allem die rund 600 Angestellten, darunter 112 Aus- und Weiterzubildende des KSU, im Fokus gestanden. Bei denen sei die Vorfreude zwar gross, genauso jedoch auch Ängste, weil sich im Neubau vieles ändern werde. Um die Belegschaft vermehrt ins Boot zu holen, habe man regelmässig Führungen im Neubau gemacht und im Rahmen von Nutzergesprächen die neu erarbeiteten Abläufe intensiv auf Herz und Nieren geprüft. Dieser Prozess werde die nächsten Wochen und Monate fortgesetzt.

Ein «Regionalspital mit Vorbildcharakter»

An Zuversicht mangelt es Fortunat von Planta nicht. «Das neue KSU wird nicht nur die spitalbasierte Grundversorgung auf modernem Niveau sicherstellen, sondern ein Regionalspital mit Vorbildcharakter sein», ist er überzeugt. Dies nicht nur für die Patientinnen und Patienten, die von kürzeren Wegen, Privatsphäre oder modernster medizinischer Infrastruktur profitieren werden.

Spitaldirektor Fortunat von Planta in einem der neuen Operationssäle des neuen Kantonsspitals Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 22. Dezember 2021)

Das neue Spital werde auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv sein, ist der Spitaldirektor überzeugt. Er wünscht sich für 2022, dass die Eröffnung des Spitalneubaus eine Signalwirkung hat und die Urnerinnen und Urner das KSU stolz als «ihr Spital» wahrnehmen und auch nach aussen tragen.

«Darauf arbeiten wir in den nächsten Wochen und Monaten hin. Dass am Ende das zum Fliegen kommt, was wir in den letzten neun Jahren erarbeitet haben.»

Bis es so weit ist, verbringt der Ehemann und Vater von drei Kindern die Festtage und den Jahreswechsel in einem Ferienhaus im Schächental. Dort geniesst er zusammen mit seiner Familie über dem Nebelmeer die zwei erholsamsten Wochen im Jahr mit möglichst wenig Gedanken an die Arbeit. Denn die wird ihm – Corona und Neubau sei Dank – auch im neuen Jahr nicht ausgehen.

