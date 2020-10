Rütlifeier vom 4. November 2020 in Brunnen abgesagt

Betrug beim Rütlischiessen: Zwei Schützen haben über's Kreuz geschossen – und damit eine Frau um ihren Sieg gebracht

Am Mittwoch vor Martini wird auf dem Rütli in diesem Jahr nicht geschossen. Dafür gibt es im Nachgang zum letzten Rütlischiessen einen veritablen Schützenskandal: Vater und Sohn haben über das Kreuz geschossen. Der Sohn kam so zu 87 Punkten, was die Schiesskommission auf den Plan rief.