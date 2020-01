SAC-Sektion wächst auf 1900 Mitglieder Der SAC-Sektion Gotthard blickt an ihrer GV auf ein gutes Vereinsjahr zurück. Martin Zurfluh ersetzt Roman Betschart im Vorstand. Georg Epp 26.01.2020, 18.01 Uhr

Die ältesten Jubilare: (von links) Judith Auf der Maur, Martin Schilter, Maria Koller, Jost Ziegler, Franz Eberli, Josef Zurfluh und Präsident Jürgen Strauss. Bild: Georg Epp, (25. Januar 2020)

Während andere Vereine und Verbände ums Überleben kämpfen, floriert die SAC-Sektion Gotthard zurzeit. An der Generalversammlung vom vergangen Samstag konnte eine erfreuliche Mitgliederbewegung festgestellt werden: Mit 106 Neumitgliedern konnten die Abgänge um 11 Personen übertroffen werden. Neu zählt die Sektion exakt 1900 Personen. Und auch um die finanzielle Situation steht es gut: Nach Einlagen in zweckgebundene und ressortgebundene Fonds von insgesamt rund 24000 Franken blieb ein Plus von 132 Franken übrig. Ausserdem ist der Fonds für die Kröntenhütte bereits wieder auf 180000 Franken angestiegen. Zudem hat die Alice-Meyer-Stiftung erneut 10000 Franken für den Fonds Kröntenjugend zur Verfügung gestellt.