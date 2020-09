Sachschaden von 17'000 Franken: Drei Fahrzeuge kollidieren in Seedorf mit Verkehrssignalisation In Seedorf auf der A2 waren am Montag ein Wohnmobil und zwei Autos in einen Unfall verwickelt. Verletzte hat es keine gegeben. 15.09.2020, 11.39 Uhr

(stp) Am Montag um etwa 13.30 Uhr hat sich in Seedorf ein Unfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, war ein Lenker eines Wohnmobils mit italienischem Kontrollschild auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kollidierte er kurz vor Ausgang des Seelisbergtunnels mit einer Verkehrssignalisation. Diese war gemäss Meldung an der Tunnelwand angebracht.