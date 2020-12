Samariterverein Sisikon Seit 50 Jahren aktiv: Paul Stadler wird zum Ehrenmitglied ernannt Der Samariterverein Sisikon lässt an der Generalversammlung das aussergewöhnliche vergangene Jahr Revue passieren. Die Samariterfamilie heisst zwei neue Mitglieder willkommen. 14.12.2020, 12.03 Uhr

(pd/RIN) Zum ersten Mal in der 90-jährigen Geschichte des Samaritervereins Sisikon wurde die Generalversammlung coronabedingt schriftlich abgehalten. Die Situation rund um das Virus hatte fast das ganze Vereinsjahr im Griff, so musste die Mehrzahl der Vereinsübungen und Anlässe aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, wie Samariterverein Sisikon in einer Mitteilung festhält.