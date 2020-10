Samichlaus wird Urner Kinder dieses Jahr wohl nicht besuchen – Flüelen setzt stattdessen auf einen «Quartierchlaus»

Das Coronavirus fordert den Samichlaus heraus. Familienbesuche wird es am 6. Dezember womöglich nicht geben. Nino Gisler 03.10.2020, 05.00 Uhr

Auch der Samichlaus muss sich den Gegebenheiten rund um das Coronavirus anpassen. Zu Hausbesuchen wird es am 6. Dezember im Kanton Uri wohl nicht kommen.



In Flüelen besuchte der Samichlaus in vergangenen Jahren auch alle Haushaltungen. Die Flüeler haben eine besondere Beziehung zum Chlaus, da die Pfarrkirche unmittelbar am See steht und der heilige Nikolaus der Schutzheilige der Seefahrer ist. «Zurzeit planen wir nicht, dass der Samichlaus alle Haushaltungen besucht», sagt Kari Schilter, Präsident des Vereins Fidelitas Flüelen. Der Verein organisiert die alljährlichen Samichlausbesuche. In den Haushaltungen könnten die Abstands- und Hygieneregeln nicht konsequent eingehalten werden, begründet Schilter den Entscheid. Doch auf Lob und Tadel müssen die Flüeler auch dieses Jahr nicht verzichten: «Wir tendieren zu einem Quartiersamichlaus», so Schilter. An drei Abenden sollen zwei bis drei Samichläuse an verschiedenen Standorten präsent sein. Einwohner können den Nikolaus dann auf Wunsch dort besuchen gehen.



Der Altdorfer Samichlaus, bekannt für sein blaues Gewand.

Bild: Urs Hanhart (30. November 2019)

Durchführung von Samichlausanlässen noch unklar

Wird der Samichlaus den Altdorfer Kindern fernbleiben? «Noch ist nichts spruchreif. Im Verlauf der nächsten Woche wollen wir mit einer Medienmitteilung orientieren», sagt Michael von Mentlen vom Verein Nächstenliebe Altdorf. Die Vereinigung organisiert die Samichlausanlässe im Urner Hauptort. Der Entscheid soll in Koordination mit anderen Gemeinden erfolgen, führt von Mentlen weiter aus. Seit 1911 musste der Brauch nur in äusserst seltenen Fällen abgesagt werden: Während des Ersten Weltkrieges konnte der Samichlausbrauch wegen der Teuerung (1916) und dann aufgrund der grassierenden Grippeepidemie (1918) nicht durchgeführt werden. Auch der Zweite Weltkrieg brachte nochmals einen Teuerungsschub, die Bescherung konnte nur in kleinerem Rahmen stattfinden.



In Andermatt zeigt sich ein ähnliches Bild. «Der Entscheid, ob und in welcher Form Samichlausbesuche durchgeführt werden, wurde noch nicht gefällt», so Dean Dahinden, Präsident des Vereins St. Nikolaus Andermatt. Der Entscheid werde an der Generalversammlung Ende Oktober gefällt. «Der 6. Dezember ist erst in zwei Monaten. Da kann noch viel passieren.»



Gesundheitsamt appelliert an Vernunft

«Grundsätzlich sind Familienbesuche auch dieses Jahr möglich, jedoch unter strikter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln», sagt Roland Hartmann, Vorsteher des Gesundheitsamtes Uri. Wenn allerdings der Veranstalter aufgrund seiner praktischen Erfahrungen zur Überzeugung komme, dass das Einhalten der Abstandsregeln nicht durchführbar sei, wäre es vernünftig, dass man dieses Jahr auf Samichlausbesuche verzichtet, führt Hartmann weiter aus. «Dass ein Samichlaus keine Schutzmaske tragen kann, ist logisch», so Hartmann, er sagt aber auch, dass die Durchführung von Familienbesuchen durchaus möglich sei, wenn die Abstände von eineinhalb Metern konsequent eingehalten würden. Bislang habe sich der Sonderstab mit dieser Thematik aber noch nicht befasst, es sei noch keine konkrete Anfrage von Samichlausvereinen eingegangen.