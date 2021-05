Flüelen / Seedorf Sawiris plant Hafenanlage am Urnersee Der ägyptische Investor will am Urnersee sogenannte Marinas bauen, eine Art künstlich angelegte Teiche mit Seeanschluss und entsprechenden Gebäuden. Als Standort kommen die alte Sprengstoffanlage Cheddite und die Flüeler Allmend in Frage. Florian Arnold 21.05.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton Uri lässt Samih Sawiris offenbar nicht los. Wieder hat der ägyptische Investor neue Visionen entwickelt, dieses Mal für den Urnersee. In Flüelen und Bauen sollen sogenannte Marinas entstehen. Darunter zu verstehen ist ein künstlich angelegter Teich mit Seeanschluss, in dem Boote anlegen können, umrundet von Gebäuden. Auf Wikipedia wird der Begriff als Yachthafen beschrieben, dessen «Anlegestellen, Liegeplätze und Einrichtungen auf die Bedürfnisse der Sportschifffahrt ausgelegt sind».

Am westlichen Ufer von Flüelen möchte Samih Sawiris eine Hafenanlage bauen, eine so genannte Marina. Bild: Florian Arnold

An den Gemeindeversammlungen von Seedorf und Flüelen, die beide am Donnerstagabend stattfanden, wurde die Idee erstmals publik gemacht. Betont wurde allerdings: «Konkrete Projekte oder gar Baupläne liegen noch nicht vor. Es handelt sich lediglich um Ideen, die im Moment auf ihre rechtliche, technische, ökologische und politische Machbarkeit geprüft werden.» Als mögliche Standorte kommen das Gelände der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite an der Isleten sowie die Allmend in Flüelen nördlich des Fussball- und Schiessplatzes in Frage.

Alt Ständerat Baumann führt Gespräche für Sawiris



Mit den ersten «Sondiergesprächen» hat Samih Sawiris den ehemaligen CVP-Ständerat Isidor Baumann beauftragt. «Ich habe mich im Sommer dazu bereit erklärt, das Projekt zu begleiten», sagt Baumann auf Anfrage. «Samih Sawiris und ich kennen uns von den Anfängen des Tourismusprojekts in Andermatt und wissen voneinander, wie wir denken.» Im Vorfeld der ersten Orientierung der Gemeinden hat Baumann mit Vertretern der Standortgemeinden, der kantonalen Behörden und der Korporation Uri gesprochen. Zudem sagt er: «Wir haben jeden im Perimeter kontaktiert und darüber informiert, dass nun Ideenskizzen erstellt werden.» Die Coronasituation habe physische Treffen verhindert, die später nachgeholt werden sollen.

Bereits ausgetauscht habe man sich mit Umweltverbänden wie dem Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee, Aqua Viva und der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz sowie mit den Mitgliedern des Urner Umweltrates. «Dabei haben sich verschiedene Fragen ergeben, die in weiteren Gesprächen eingehender behandelt werden», gibt sich Baumann noch etwas bedeckt. Falls die Machbarkeit des Projektes gegeben sei, werde man die nächsten Schritte einleiten. «Dazu gehört die Konkretisierung der Ideen unter Einbezug der Behörden, Landeigentümer, Bevölkerung und Umweltorganisationen.»

Zu frühem Zeitpunkt orientiert



Für den Gemeinderat Flüelen sei es wichtig, dass man nun die Bevölkerung zu einem frühen Zeitpunkt über die Idee habe informieren können, sagte Remo Baumann, Gemeindepräsident von Flüelen, am Donnerstagabend.

«Es ist wichtig, dass man sich die Idee genau anhört. Denn grundsätzlich ist der Gemeinderat der Überzeugung, dass ein solches Projekt den Vorgaben des Richtplans entsprechen würde.»

Ein Teil des Landes gehört der Gemeinde, ein anderer der Korporation und Privaten. Und der Seedorfer Gemeindepräsident Toni Stadelmann sieht in der Idee eine Möglichkeit, das Areal der Cheddite an der Isleten weiterzuentwickeln. «Wir müssen die Situation in nächster Zeit genau anschauen. Die Idee von Samih Sawiris ist für uns ein mögliches Szenario.»

Für weitere Fragen wurde das Volk an alt Ständerat Isidor Baumann verwiesen, der gestern nicht persönlich anwesend war.