Sanierung Die Tore der Pfarrkirche Silenen bleiben bis Oktober geschlossen Weil das Gewölbe und der Dachstuhl der Pfarrkirche Silenen saniert werden müssen, finden nach Ostern keine Messen mehr darin statt. 13.04.2022, 14.33 Uhr

Nach Ostern muss die Pfarrkirche Silenen zwecks Sanierung des Dachstuhls und Gewölbes für mehrere Monate geschlossen werden. Dies teilt die Pfarrei Silenen mit. Am 8. November 2021 hat die Kirchgemeindeversammlung Silenen dem dafür notwendigen Kredit in der Höhe von rund 1,36 Millionen Franken zugestimmt. Nach Ostern kann nun mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden.

Aus diesem Grund werde die Kirche vom 19. April bis voraussichtlich 7. Oktober geschlossen bleiben. «Trotz der Sanierungsarbeiten an der Kirche bleibt der Friedhof immer zugänglich», heisst es in der Mitteilung weiter. Das Weihwasser, die Opferkerzen und die Trauerkarten findet man während dieser Zeit in der Totenkapelle, die tagsüber geöffnet ist.

Gottesdienste in Amsteg und in den Kapellen

Die Werktagsmessen am Mittwoch um 9 Uhr finden ab Ostern jeweils in der 14-Nothelfer-Kapelle oder in der Kapelle St.Ursula statt. An den Sonntagen haben die Pfarreiangehörigen die Möglichkeit, die Gottesdienste in der Pfarrkirche Amsteg zu besuchen. An einigen Wochenenden findet zudem ein Vorabendgottesdienst um 19 Uhr in der 14-Nothelfer-Kapelle statt.

Für die Taufen kann genauso wie für die Trauergottesdienste auf die Pfarrkirche Amsteg ausgewichen werden, so der Pfarrei. Die Beisetzungen finden wie gewohnt auf dem Friedhof Silenen statt, jedoch bereits um 9.30 Uhr. Anschliessend begibt man sich per Auto oder Bus nach Amsteg, wo um 10.15 Uhr der Trauergottesdienst beginnt. Der Kirchenrat und die Pfarrei Silenen danken der Bevölkerung für ihr Verständnis. (pd/RIN)