SBU-Wäscherei in Schattdorf ist auf Kurs

Kanton Uri SBU-Wäscherei ist auf Kurs Am neuen Standort kommen nach dem Umzug im kommenden Jahr moderne Waschtechnologien zum Einsatz. 17.07.2022, 11.04 Uhr

Die SBU-Wäscherei verlässt ihren heutigen Standort. Bild: PD

Seit Annahme des Projekts in der Volksabstimmung vor rund einem Jahr hat sich das Projektteam unter der Leitung von Oliver Zgraggen intensiv mit dem Aufbau der neuen Wäscherei der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU) befasst. Fast wöchentlich fänden Fachplanungssitzungen statt, an denen die technischen Details und vor allem auch die Logistik, die Warenabwicklung oder der Transport ausgearbeitet würden, schreibt die Stiftung in einer Medienmitteilung.