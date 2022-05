Die Gewinner des Raiffeisen-Malwettbewerbs stehen fest

Schächental «Was ist schön?»: Urner Schülerinnen und Schüler interpretieren das in ihren Zeichnungen Am 52. Jugendmalwettbewerb haben 460 Schülerinnen und Schüler aus Bürglen, Spiringen und Unterschächen teilgenommen. Aus den den vielen kreativen Zeichnungen hat eine Jury die Gewinnerinnen und Gewinner erkoren. 12.05.2022, 13.39 Uhr

Das Thema des diesjährigen Internationalen Raiffeisen-Jugendmalwettbewerbs lautete «Was ist schön?». Der Malwettbewerb wird alljährlich durch die Raiffeisenbank Schächental organisiert und in den Monaten Januar und Februar in den Schulklassen durchgeführt. Dieses Jahr haben rund 80 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der Gemeinden Bürglen, Spiringen und Unterschächen teilgenommen, teilt die Bank mit. Das entspricht 460 Schülerinnen und Schüler aus 32 Klassen inklusive Kindergarten, die in neun altersabhängige Kategorien aufgeteilt wurden.