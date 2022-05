Schattdorf: 19 Einsprachen gegen Waldrodung im Ruag-Areal

Schattdorf 19 Einsprachen: Mobilisierung gegen die Waldrodung im Ruag-Areal zeigt Wirkung Die Pläne der Ruag, den Wald in ihrem Areal umzulegen, hat zahlreiche Einsprecherinnen und Einsprecher mobilisiert. Nun müssen die Gemeinde Schattdorf, der Kanton und die Ruag selber über die Bücher. Carmen Epp Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Die Ruag will diesen Waldgürtel roden und mit einer Aufforstung zum Schächen hin umlegen. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 26. April 2022)

Wenn der VBS-Auftrag zur Explosivstoffverarbeitung im Schattdorfer Ruag-Areal dereinst erlischt, wird sich die Ruag gemäss ihren eigenen Strategieplänen am Standort langfristig umstrukturieren. Dazu soll der Waldgürtel, der nun an der südöstlichen Grenze des Areals zum Siedlungsraum der Rütiquartiere steht, aufgelöst und an den Schächen verlegt werden.

Ruag-Mediensprecherin Kirsten Hammerich erklärt die Hintergründe des Vorhabens auf Anfrage wie folgt: Seit den letzten grossen Bautätigkeiten seien aus den arealinternen Grünräumen im Laufe der Zeit extensive Begrünungen mit Baumbeständen entstanden. «Die heute so rechtlich bestehenden Waldinseln erfüllen ihre Funktion ungenügend, weil die Flächen klein und fragmentiert sind», führt Hammerich fort.

Zudem sei die im Industriepark Schächenwald angesiedelte Explosivstoffverarbeitung mit strengen gesetzlichen Auflagen verbunden, die unter anderem auch grosse Abstände zwischen den Betriebsgebäuden und dem Siedlungsraum vorschreiben.

«Eine Aussiedlung der Tätigkeit in eine alternative Industriezone ist aus räumlichen, finanziellen und bewilligungstechnischen Gründen unrealistisch.»

Diese beiden Umstände, also die gesetzlich verankerten Abstände und der fragmentierte Waldbestand, verunmöglichen die bauliche Erneuerung und Weiterentwicklung, so Hammerich. Mit der Waldarrondierung beabsichtige die Grundeigentümerin Ruag Real Estate gemeinsam mit den Behörden einerseits, die Bau- und Waldflächen funktional in Einklang zu bringen, und andererseits, die räumliche Bewegungsfreiheit zu erhöhen und die Funktion des Waldes als Ruheraum und Lebensraumvernetzung zu stärken. «Die Grösse von Wald- und Baufläche bleibt dabei unverändert», betont Hammerich.

Von «nicht nachvollziehbar» bis «rechtswidrig»: Einsprachen mit klarer Kritik

Gegen diese Pläne, die in Form einer Umzonung von Wald- in Industriezone im Rahmen der geplanten Teilrevision der Nutzungsplanung der Gemeinde Schattdorf und in einem Rodungsgesuch der Ruag Real Estate AG ab dem 8. April öffentlich auflagen, regte sich rasch Widerstand. Ein «Komitee für den Erhalt des Ruag-Waldes und zum Schutz von Siedlungsgebieten in Schattdorf» machte mit einem Flugblatt auf das Vorhaben aufmerksam – und sorgte so für einen Grossaufmarsch von 168 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 25. April.

Bis zum Ende der Auflagefrist sind 18 Einsprachen gegen die Umwandlung der bisherigen Wald- in Industriezone bei der Gemeinde und 19 Einsprachen gegen das Rodungsgesuch mit dem gleichen Wortlaut bei der Sicherheitsdirektion Uri eingegangen, wie die Behörden auf Anfrage bestätigen. Es sei «nicht nachzuvollziehen», wieso die bisher bestehende Waldzone neu in Industriezone umgeteilt werden soll, ist in der Einsprache, die unserer Zeitung vorliegt, zu lesen. Weder der Bau der West-Ost-Verbindung noch ein Mangel an Industrieflächen in Schattdorf und Umgebung würden diesen Schritt notwendig machen.

Aktuell werde das Industriegebiet der Ruag gegenüber dem Siedlungsgebiet Schattdorf durch den kräftig gewachsenen Wald abgegrenzt. Die Ruag habe es bisher verstanden, ihre Industriegebäude sehr naturnah in die Landschaft zu integrieren.

«Mit der hier vorgesehenen Umzonung wird das auf einen Schlag umgestossen»,

so der Wortlaut der Einsprache. Und weiter: «Damit würde der Natur und Landschaft massiv Gewalt angetan und die angrenzenden Wohngebiete werden unnötigerweise zusätzlichen Emissionen ausgesetzt.»

Ähnlich scharf fällt auch die Einsprache gegen das Rodungsgesuch der Ruag aus. Es sei nicht ersichtlich, für welches konkrete Werk die angedachte Rodung durchgeführt werden soll. «Dass bestehender Wald für neuen Wald geopfert wird, wie es hier offenbar gedacht ist, ist im Waldgesetz nicht vorgesehen», heisst es in der Einsprache weiter. Diese «vorsorgliche Rodungsbewilligung» wäre daher «klar rechtswidrig».

Gemeinde, Kanton und Ruag sitzen zusammen

Die knapp 20 Einsprecherinnen und Einsprecher legitimieren ihren Widerstand damit, dass sie als Anwohnerin oder Stockwerkeigentümer der angrenzenden Liegenschaften von der Umzonung beziehungsweise der Waldrodung direkt betroffen seien.

Ruedi Cathry, FDP Schattdorf. Bild: PD

Darunter befinden sich auch bekannte Namen wie etwa jene der FDP-Landräte Georg Simmen und Ruedi Cathry. Letzterer hatte sich bereits an der Gemeindeversammlung deutlich gegen das Vorhaben ausgesprochen. Sein Unmut ist nach wie vor gross, wie auf Anfrage deutlich wird:

«Mit der West-Ost-Verbindung wird der Grundsatz verfolgt, Siedlungsgebiete von Emissionen zu entlasten. Und auf dem Ruag-Areal soll der Lärm hin zum Siedlungsgebiet noch verstärkt werden. Das versteht kein Mensch.»

Auch sei im vom Landrat genehmigten, aber lediglich behördenverbindlichen Richtplan 2016 nie die Rede gewesen, dass dieser emissionsblockende Waldgürtel gegenüber dem Siedlungsgebiet gerodet werden solle, findet Cathry.

Seine Aufforderung «zurück an den Absender» wird nun Wirklichkeit. Nun gelte es, mit der Gemeinde, den beteiligten kantonalen Amtsstellen und dem Gesuchsteller das weitere Vorgehen festzulegen, sagt Beat Annen, Vorsteher des Amts für Jagd und Forst der für das Rodungsgesuch zuständigen Sicherheitsdirektion, auf Anfrage. Ein Vorgehen, das auch Ruag-Mediensprecherin Hammerich bestätigt.

Auch die für die Waldumlegung notwendige Revision des Nutzungsplans der Gemeinde Schattdorf geht nun in eine nächste Runde, wie Geschäftsführer Daniel Münch auf Anfrage sagt. «Wir werden kommende Woche mit dem Amt für Raumentwicklung der Justizdirektion und dem Amt für Forst und Jagd zusammensitzen, um zeitnah in Rücksprache mit der Ruag eine Lösung zu erarbeiten, welche für alle Beteiligten und insbesondere unter den Grundsätzen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit gegenüber den direkt Betroffenen mehrheitsfähig ist.»

Vorbehalt-Risiko hat sich gelohnt

Dass die in der Nutzungsplan-Teilrevision vorgesehene Umzonung im Ruag-Areal eine «Extrarunde» drehen muss, war indes schon vor Ablauf der Einsprachefrist klar. Da sich abgezeichnet hatte, dass der Punkt nicht mehrheitsfähig sein würde, hat sich der Gemeinderat entschieden, den Teilbereich aus der Abstimmungsfrage zurückzuziehen. Woraufhin die restlichen zwei Elemente, Einzonungen im Gewerbegebiet Ried und Rossgiessen, mit 108 Stimmen deutlich gutgeheissen wurden.

Daniel Münch, Geschäftsführer der Gemeinde Schattdorf. Bild: PD

Dass man die Teilrevision der Nutzungsplanung zur Abstimmung brachte, obwohl die Einsprachefrist noch nicht abgelaufen war, sorgte hie und da für Verwunderung. Münch erklärt: Wenn zirka drei Viertel der Einsprachefrist abgelaufen und die Themen der Vorlage gut voneinander abgrenzbar sind, habe man den Spielraum, die Vorlage zur Abstimmung zu bringen. Der Geschäftsführer der Gemeinde Schattdorf fügt an:

«Die Genehmigung gilt dann natürlich nur unter dem Vorbehalt, dass allfällige Einsprachen ordentlich behandelt werden.»

Der nächstmögliche Termin, die Teilrevision zur Abstimmung zu bringen, wäre die Herbst-Dorfgemeinde gewesen. Statt bis dahin zu warten, habe man den Spielraum auch genutzt und das Risiko auf sich genommen, die Teilrevision eine Woche vor Ablauf der Einsprachefrist dem Souverän vorzulegen. «Letztendlich hat sich das Risiko auch ausgezahlt», fügt Münch an.«Gegen die von der Gemeindeversammlung genehmigten Teile der Nutzungsplanung sind keine Einsprachen eingegangen.»

