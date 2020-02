Schattdorf: Alkoholisierter baut Selbstunfall 60'000 Franken Schaden sind die Folge einer Fahrt mit rund 1,4 Promille. Verletzt wurde niemand. Florian Arnold 21.02.2020, 11.54 Uhr

(zf) Am Freitagmorgen, 21. Februar 2020, um zirka 1 Uhr, fuhr der Lenker eines Lieferwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in Schattdorf in Richtung Norden. «Rund 300 Meter vor dem Kreisel Rynächt verlor der 50-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem rechtsseitigen Drahtzaun», beschreibt die Polizei in einer Mitteilung.