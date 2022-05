Haldischwinget findet am Pfingstmontag statt

Schattdorf Auf dem Haldiberg kommt es zum Formtest der Schwinger Der Schwingklub Schattdorf führt am Pfingstmontag das traditionelle Haldiberg-Schwinget durch. Vor dem Schwingfest der Aktiven gibt es am Samstag das Haldiberg-Jungschwinget. 31.05.2022, 12.10 Uhr

Zum 42. Mal findet das traditionelle Schwingfest auf dem Haldi ob Schattdorf statt. Nachdem das Haldiberg-Schwinget aufgrund von Coronamassnahmen im Jahr 2021 nicht durchgeführt wurde, hat sich der Schwingklub Schattdorf entschlossen, das traditionelle Schwingfest in diesem Jahr durchzuführen. Da lange nicht sicher war, ob es auch dieses Jahr spezielle Vorschriften geben wird, wurde entschieden, das Schwingfest in einem einfacheren Rahmen durchzuführen.

So wurde laut Organisatoren beispielsweise der Gabentempel für die Schwinger durch Einheitspreise ersetzt. «Für die Zuschauer wird es aber wie gewohnt eine Tribüne mit bester Aussicht auf die Schwingplätze und das Panorama geben», wird André Arnold, Präsident des Schwingklubs Schattdorf, in einer Mitteilung zitiert. «Für Getränke und Grillspeisen sorgen Verpflegungsstände», so Arnold weiter. Anschwinget ist um 9 Uhr. In der Gemeinde Schattdorf wird es eine Parkplatzeinweisung geben. Für die beiden Schwingfeste ist der Eintritt frei.

Zweite Ausgabe für das Jungschwinget

Es werden spannende Paarungen erwartet. Im Jahr des eidgenössischen Schwingfests stellt das Haldiberg-Schwinget für einige Schwinger einen wichtigen Formtest und Gradmesser dar. So treten neben den Urner Teilverbandskranzern wie Stefan Arnold, Marco Wyrsch, und Andy Murer auch Urner Kranzer wie Lukas Bissig, Roger Baumann, Fabian Herger und Jonas Gisler an. Auch diverse Gästeschwinger wie Dario Gwerder, Stefan Heinzer, Stefan Ettlin, Marco Lussi und Ronny Schöpfer sind bereits gemeldet.

Das Haldiberg-Jungschwinget im Jahr 2019 war ein voller Erfolg. Der Schwingklub Schattdorf hat sich deshalb dazu entschlossen, auch dieses Jahr vor dem Schwingfest für die Aktivschwinger ein Jungschwinget durchzuführen. Antreten werden dabei Urner Jungschwinger wie auch Gäste aus den Kantonen Schwyz und Zug. Anschwinget ist auch beim Jungschwinget um 9 Uhr. Auch beim Jungschwinget ist der Eintritt frei und wird es einen Festwirtschaftsbetrieb geben. (pd/nke)