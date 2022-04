Schattdorf: Bushaltestellen werden behindertengerecht umgebaut

Schattdorf Bushaltestellen Gandrütti werden behindertengerecht umgebaut Für 300'000 Franken werden die beiden Schattdorfer Haltestellen der Auto AG Uri ab dem 19. April saniert. 13.04.2022, 14.30 Uhr

Das 2004 in Kraft gesetzte Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verlangt, dass Menschen mit Behinderung den öffentlichen Verkehr möglichst selbstständig nutzen können. Um dem Gesetz Folge zu leisten, werden in Schattdorf die Bushaltestellen Gandrütti der Auto AG Uri zwischen dem 19. April und 27. Mai 2022 angepasst und saniert. Die Kosten betragen 300’000 Franken, wie die Urner Baudirektion mitteilt.

Die Bushaltestellen Gandrütti in Schattdorf sind ab 27. Mai behindertengerecht ausgestaltet. Bild: PD

Die Bushaltestellen werden so umgebaut, dass Menschen mit einer Gehbehinderung oder im Rollstuhl ein niveaugleicher Einstieg ermöglicht wird. Dazu werden die Haltekanten mit aktuell 10 Zentimeter auf 22 Zentimeter erhöht. Die neuen Bushaltestellen werden als Fahrbahnhaltestellen mit einer Haltekantenlänge von 15 Metern umgesetzt. Weil die Fahrbahnränder begradigt werden, wird die bestehende Mittelinsel abgebaut und neu erstellt, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Altdorf werde zudem ein Personenunterstand gebaut. In Fahrtrichtung Erstfeld ist kein Personenunterstand geplant. Saniert werden auch die Trottoirs bei beiden Bushaltestellen.

Verkehr wird unter der Woche einspurig geführt

Die Arbeiten finden tagsüber statt. Der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage mit Buspriorisierung einspurig geführt. An den Wochenenden ist der Abschnitt zweispurig und ohne Einschränkungen befahrbar. Blaulichtorganisationen können die Baustelle jederzeit passieren. (pd/RIN)