Postgeschäfte in Schattdorf laufen künftig im Tellbeck

Schattdorf Die Schattdorfer Post zieht in den Tellbeck Briefe und Pakete aufgeben, Einzahlungen erledigen oder Bargeld beziehen. Ab dem 7. Februar 2022 können die Einwohnerinnen und Einwohner von Schattdorf Postgeschäfte im Tellbeck erledigen. 02.11.2021, 13.24 Uhr

«Päckli» aufgeben und Einzahlungen erledigen: Dies geschieht ab dem 7. Februar im Tellbeck in Schattdorf. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 2. November 2021)

Die Digitalisierung verändert die Gewohnheiten der Menschen nachhaltig. Das spürt auch die Post. Kundinnen und Kunden würden ihre Postgeschäfte immer weniger am klassischen Schalter erledigen, heisst es in einer Mitteilung der Post. Umso mehr nutzen sie die Dienstleistungen der Post mobil, unterwegs und rund um die Uhr. Aus diesem Grund suchte die Post bereits seit einiger Zeit nach Lösungen, damit die Bevölkerung auch in Zukunft in Schattdorf Postgeschäfte erledigen kann. Nun steht fest: Die Post ersetzt ihre Filiale durch eine Filiale mit Partner im Tellbeck an der Kirchgasse 2, mitten in Schattdorf.

Die Öffnungszeiten der Bäckerei seien für die Postkundschaft sehr attraktiv. Sie hat von Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr offen, am Samstag und Sonntag von 7 bis 16 Uhr. Geschäftskunden können ihre Sendungen weiterhin ganz einfach am Geschäftskundenschalter in Schattdorf Rynächt, an der Militärstrasse 16, aufgeben, heisst es in der Mitteilung weiter.

Beim Pöstler an der Haustüre einzahlen und Bargeld beziehen

Die Post ergänzt das Angebot der Filiale mit Partner in Schattdorf zudem durch den kostenlosen Service «Bareinzahlung und -auszahlung am Domizil». Damit könne die Bevölkerung Ein- und Auszahlungen weiterhin mit Bargeld abwickeln, und zwar direkt beim Pöstler an der Haustüre. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, genügt eine einmalige Anmeldung beim Kundencenter der Post oder in einer Filiale. Rund 120 Haushalte im Gebiet «Acherli» bedient die Post auf Wunsch künftig auch mit dem «Hausservice». Die Kundinnen und Kunden in diesem Gebiet informiert die Post Anfang Februar 2022 persönlich, wie sie künftig von Montag bis Freitag direkt beim Pöstler Postgeschäfte bequem an der Haustür tätigen können.

Postgeschäfte können hier bald nicht mehr erledigt werden. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 4. Juni 2018)

Das Format der Filiale mit Partner, welches die Post nun auch in Schattdorf umsetzt, umfasst die täglich nachgefragten Postgeschäfte. Dieses Modell sei laut Post etabliert und bewährt sich im Kanton Uri bereits seit mehreren Jahren in 14 Ortschaften. So stellt die Post, zusammen mit ihren eigenbetriebenen Filialen und weiteren Angeboten, die flächendeckende Grundversorgung mit postalischen Dienstleistungen und Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs im Kanton Uri nachhaltig sicher. Am Montag, 24. Januar, und Dienstag, 25. Januar 2022, informiert die Post die Bevölkerung in ihrer Filiale Schattdorf an der Adlergartenstrasse 6 über das künftige Postangebot. An zwei Informationstagen gibt die Post, unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG zum Coronavirus, Auskunft rund um das neue Angebot und beantwortet offene Fragen. (pd/RIN)