Schattdorf Die Urner Kleinviehzüchter erhalten viele Komplimente An der Urner Kleinviehschau hatten die Organisatoren und Besucher mit Regen und Morast zu kämpfen. Gegen Grossraubtiere gab es von Seiten der Züchter einen stillen Protest. Urs Hanhart 28.09.2022, 18.21 Uhr

Eine Walliser Schwarzhalsziege – davon gab es an der Kleinviehschau nur wenige zu sehen. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) An einigen Holzpfosten waren wegen der Wolfsrisse Trauerflore angebracht. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) 185 Schafe wurden an der Urner Kleinviehschau aufgefürht. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) 185 Schafe wurden an der Urner Kleinviehschau aufgeführt. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) Eine Toggenburger Ziege an der Urner Kleinviehschau. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) 185 Schafe wurden an der Urner Kleinviehschau aufgeführt. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) 245 Ziegen wurden an der Urner Kleinviehschau aufgeführt. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) Eine Toggenburger Ziege an der Urner Kleinviehschau. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) Stolz präsentierten die Züchter ihre prächtigen Tiere. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) Die Tiere genossen die Streicheleinheiten der wenigen Besucher. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) Weisse Alpschafe an der Urner Kleinviehschau. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) Stolz präsentierten die Züchter ihre prächtigen Ziegen. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) Eine Gemsfarbige Ziege an der Urner Kleinviehschau. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) Nero-Verzasca-Ziegen an der Urner Kleinviehschau Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) Weisse Alpschafe an der Urner Kleinviehschau. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022) Toggenburger Ziegen an der Urner Kleinviehschau. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2022)

Schlechter hätten die Bedingungen kaum sein können. Vor allem am Mittwochvormittag regnete es auf dem Ausstellungsgelände Bärenmatt in Schattdorf zum Teil wie aus Kübeln. Dadurch verwandelte sich der Boden nach und nach in ein sumpfiges Morastgebiet. «Leider haben wir offensichtlich den schlechtesten Tag der Woche erwischt. Trotzdem dürfen wir mit der Zahl der aufgeführten Tiere absolut zufrieden sein», bilanzierte OK-Präsident Josef Loretz kurz vor der Mittagspause. Dann fügte er noch an: «Den Parkplatz mussten wir wegen des aufgeweichten Terrains bereits sperren. Inzwischen haben wir vorsorglich zwei Traktoren organisiert, mit denen die Autos herausgezogen werden können, falls sie stecken bleiben.» Die Zahl der Zaungäste hielt sich bei diesem garstigen Wetter verständlicherweise in Grenzen. Sie fiel deutlich geringer aus als noch im Vorjahr.

Leichte Zunahme bei der Aufführzahl

Insgesamt buhlten diesmal 185 Schafe und 245 Ziegen um die Gunst der Experten und wenigen Besucher. Damit wurden rund 20 Tiere mehr aufgeführt als noch im Vorjahr, als coronabedingte Einschränkungen vorgenommen werden mussten. Während bei den Schafen ein leichter Rückgang zu verzeichnen war, gab es bei den Ziegen einen Anstieg von 30 Tieren. In Bezug auf die Rassen dominierten bei den Geissen Toggenburger und Gemsfarbige Ziegen. Auch die Saanen-Ziegen und Nero-Verzasca-Ziegen waren zahlenmässig gut vertreten. In der Abteilung der flauschigen Vierbeiner gab es ausschliesslich weisse Alpschafe zu bestaunen.

Von den auswärtigen Experten wurden die Urner Züchter mit Komplimenten geradezu überhäuft. Hansruedi Niederer, ein Ziegenfachmann aus St.Peterzell im Toggenburg, der schon mehrfach an der Urner Kleinviehschau als Sachverständiger amtete, sagte: «Ich habe heute sehr viele gute Tiere gesehen. Bei allen Rassen ist die Qualität hoch. So macht es richtig Freude als Experte zu amten, trotz miesem Wetter.» Der St.Galler ist schweizweit regelmässig an Kleinviehschauen im Einsatz. Deshalb hat er auch Vergleichsmöglichkeiten. Dazu betonte er: «Im Urnerland gibt es viele tolle Geissen. Schweizweit können sie absolut vorne mithalten. Die Urner Züchter leisten zweifellos eine hervorragende Arbeit.» Ganz ähnlich tönte es auch bei den auswärtigen Schafexperten. Sie zollten den hiesigen Züchtern ebenfalls ein dickes Lob. Im allerbesten Licht und herausgeputzt konnten sich die Vierbeiner allerdings für einmal nicht präsentieren. Durch die völlig durchnässten Felle wurde die Beurteilungsarbeit der Sachverständigen nicht gerade erleichtert.

Trauerflor für vom Wolf gerissene Tiere

An einigen Holzpfosten bei den Eingängen zu den Tierabteilungen hingen schwarze Bändel. Dies als Trauerflor für in letzter Zeit Grossraubtieren, insbesondere dem Wolf, zum Opfer gefallenen Schafen und Ziegen. «Wir möchten damit die Besucher auf die Problematik der vielen Wolfsrisse aufmerksam machen. Für die betroffenen Züchter ist es sehr hart, zumal sie viel Herzblut investieren», sagte Züchter Walo Gisler, seines Zeichens Mitglied im Vorstand des schweizerischen Ziegenzuchtverbandes, und er ergänzte noch: «Der Wolf hat im jetzigen Ausmass keinen Platz in der Schweiz. Unsere Forderung ist, dass er wieder verschwindet.» Gemäss Gisler sei es für viele Züchter schlicht nicht möglich, die ganze Herde zu überwachen. Einige Gebiete seien zu grossflächig dafür. Er befürchtet, dass verschiedene Alpen wegen des Wolfes bald nicht mehr bestossen werden, sich dadurch eine Überwucherung breitmacht und es vermehrt zu Lawinen oder anderen Naturereignissen kommt.