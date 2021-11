Polizei fasst Einbrecher und Online-Betrüger

Schattdorf Einbrecher entpuppt sich als Betrüger auf Online-Kaufplattformen In Schattdorf wird ein Täter nach einem Einschleichdiebstahl gefasst. Die Kantonspolizei findet dann aber heraus, dass er in rund 70 Fällen Personen auf Online-Kaufplattformen betrogen hat. 11.11.2021, 13.23 Uhr

Die Kantonspolizei Uri hat am 4. November in Schattdorf einen Dieb gefasst: Der 52-Jährige ist in Wohnung in Schattdorf eingebrochen und hat danach die Flucht ergriffen. Der Täter habe dann bei der Einvernahme seine Tat gestanden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.