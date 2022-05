Jahreskonzert der Brass Bands Uri und Schattdorf

Schattdorf Eine Pilgerreise auf dem «El Camino Real» quer durch die Brass-Band-Landschaft Die Brass Band Schattdorf und die Brass Band Uri werden an ihrem Jahreskonzert am Wochenende abwechslungsreiche Werke aus der Brass-Band-Literatur zum Besten geben. 26.05.2022, 11.03 Uhr

Die Brass Bands Uri und Schattdorf freuen sich auf das Jahreskonzert unter der Leitung von Hans Burkhalter. Bild: PD / Thomas Gisler

Am 28. und 29. Mai laden die Brass Band Schattdorf und die Brass Band Uri zum gemeinsamen Jahreskonzert ein. Die Konzerte stehen unter dem Motto «El Camino Real – A Journey to Brassness». Sie werden für einmal dirigiert von Hans Burkhalter, unter dessen Leitung die Brass Band Uri von 1995 bis 2005 Erfolge feiern konnte, heisst es in einer Vorschau auf das Konzert.

Es sind die grossen Fragen des Lebens, die man sich wohl stellt, wenn man auf einer Pilgerreise auf dem berühmten Königsweg, dem «El Camino Real», durch Kalifornien wandert. Was mache ich hier eigentlich? Wieso gerade ich? Was macht das Ganze für einen Sinn? Konkrete Antworten auf diese eher philosophischen Fragen wird es an diesen Konzertabenden wohl nicht geben. Aber die Brass Band Uri und die Brass Band Schattdorf pilgern einmal quer durch die Brass-Band-Landschaft und zurück, passend zum musikalischen Hauptwerk «El Camino Real». Alle sind eingeladen, gemütlich mitzupilgern.

Flamenco, Swing und eine romanische Volksweise

Das musikalische Hauptwerk «El Camino Real – A Latin Fantasy» von Alfred Reed wird als Klassiker der Blasorchester-Literatur bezeichnet. Erst seit kurzem können sich auch Brass-Band-Musiker an diesem Stück versuchen. Die Fantasie basiert auf einer Reihe von spanischen Folkmelodien und wird durch Akkordfolgen unterstrichen, die seit Generationen von Flamencogitarristen verwendet werden. Deren feuriger Stil und das brillante Spiel stellt für einige den Inbegriff der authentischen spanischen Musik dar. Der kontrastierende, schmachtende Mittelteil ist vom Fandango abgeleitet und giesst das gedankenverlorene Flirren des spanischen Mittags in reine Musik.

Mit «Valaisia Variants» von Tom Davoren und «The Final Voyage» von Paul Lovatt-Cooper sind wiederum Stücke aus der neusten Generation der Brass Band Literatur dabei. «The Final Voyage» zeichnet sehr bildhaft die letzte Fahrt des britischen Kriegsschiffs HMS Hampshire nach. Im Jahre 1916, während des Ersten Weltkriegs, lief dieses Schiff mit dem britischen Kriegsminister an Bord in Richtung Russland aus. Unterwegs wurde das Schiff von einem deutschen Torpedo getroffen und sank in schwerer See binnen 15 Minuten – nur zwölf Mann überlebten. Neben dieser musikalisch und emotional eher schweren Kost werden aber auch leichtere Werke aus der Unterhaltungsmusik, dem Swing und mit «Stai si, defenda!» eine wunderbare romanische Volksweise zu hören sein.

Für die Konzerte haben die Musikerinnen und Musiker intensiv geprobt. Bild: PD / Thomas Gisler

Die Konzerte finden statt am Samstag, 28. Mai, um 20 Uhr und am Sonntag, 29. Mai, um 17 Uhr jeweils in der Aula Gräwimatt in Schattdorf. Der Eintritt ist frei (Kollekte), es gibt einen Festwirtschaftsbetrieb. (pd/cn)