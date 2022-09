Frauen- und Müttergemeinschaft zu Besuch bei Feuerwehr Schattdorf

Schattdorf Frauen- und Müttergemeinschaft zu Besuch bei der Feuerwehr Am Samstag, 27. August, erhielt die FMG Schattdorf einen Einblick in den Aufgabenbereich der lokalen Feuerwehr. 02.09.2022, 11.53 Uhr

Feuerwehrkommandant Robi Scheiber (links) mit seinen Feuerwehrkollegen und den Teilnehmerinnen der FMG Schattdorf. Bild: PD

In Schattdorf gab die Feuerwehr einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Am Samstag, 27. August, war die Frauen- und Müttergemeinschaft Schattdorf bei Feuerwehrkommandant Robi Scheiber und seinen Kollegen zu Besuch. Sie erhielten einen Einblick in den grossen Aufgabenbereich der Feuerwehr, bekamen den Aufbau und die Organisation der Feuerwehr erklärt. Scheiber zeigte der Gruppe zudem auf, wie im Ernstfall alarmiert werden muss und was speziell zu beachten ist. Das teilt die Frauen- und Müttergemeinschaft mit.