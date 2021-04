Schattdorf Gemeinschaftspraxis und neue Wohnungen: Baustart bringt Aufschwung in den Dorfkern Vergangene Woche erfolgte der Spatenstich des neuen Wohn- und Geschäftshauses in Schattdorf. Das neue Gesundheitszentrum soll dabei nicht nur die hausärztliche Versorgung abdecken. 13.04.2021, 15.05 Uhr

(pd/RIN) Die Liegenschaft der einstigen Alois Imholz Generalunternehmung AG an der Dorfstrasse 6 in Schattdorf wird einer neuen Überbauung weichen. Seit Jahren standen die Wohnungen und auch die einst von Post und Bank genutzten Räume leer. 2014 hatte die Einwohnergemeinde Schattdorf diese Liegenschaft gekauft. Zwei Jahre später erhielten die Brama Immobilien AG und das Architekturbüro Roland C. Müller GmbH den Zuschlag zum Erwerb dieses Grundstückes. Diese bauen nun auf der Liegenschaft ein Wohn- und Geschäftshaus.