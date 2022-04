Heftige Kritik: Wald in Ruag-Areal soll bleiben

Schattdorf Heftige Kritik: Wald im Ruag-Areal soll bleiben Rechnungen, Einbürgerungen und Wahlen waren eine klare Sache an der Schattdorfer Gemeindeversammlung. Mehr zu reden gab die geplante Teilrevision der Nutzungsplanung. Markus Zwyssig 26.04.2022, 15.44 Uhr

Heftige Kritik gibt es in Schattdorf gegen die langfristig geplante Waldumlegung im Ruag-Mitte-Areal. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 26. April 2022)

Grossaufmarsch bei der Gemeindeversammlung am Montagabend in der Aula des Gräwimatt-Schulhauses in Schattdorf. 168 Stimmberechtigte waren gekommen. Im Zentrum des Interesses stand eine Teilrevision der Nutzungsplanung. Heftige Kritik gibt es gegen die langfristig geplante Waldumlegung im Ruag-Mitte-Areal, welche nach dem Erlöschen des VBS-Auftrags zur Explosivstoffverarbeitung beabsichtigt ist.

Gegen das Auflageverfahren sind bereits mehrere Einsprachen eingegangen. Gemeindepräsident Bruno Gamma informierte, dass der Gemeinderat sich dazu entschieden habe, das umstrittene Thema aus der Abstimmungsfrage zur Genehmigung der Teilrevision zurückzuziehen. Dies mit der Begründung, die umstrittenen Punkte vorab mit dem Kanton und der Ruag zu bereinigen, um dem Stimmvolk eine möglichst unumstrittene Vorlage zu präsentieren.

Waldumlegung für FDP-Landrat ein «No-Go»

Auch wenn über das Thema nicht abgestimmt wurde, informierte Geschäftsführer Daniel Münch über die längerfristig geplante Waldumlegung bei der Ruag. Damit verbunden soll ein Waldgürtel gegen den Siedlungsraum aufgelöst und an den Schächen verlegt werden. Dort soll ein zusammenhängendes Naherholungsgebiet entstehen. Gegen die Waldumlegung gibt es aber in Schattdorf heftige Opposition. FDP-Landrat Ruedi Cathry wehrte sich vehement. Der Wald sei gegenüber dem Siedlungsgebiet ein Emissionshemmer. «Wir müssen uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln für den Schutz der Siedlungsgebiete in Schattdorf einsetzen. Das Geplante ist ein absolutes No-Go.» Für ihn gibt es daher nur eines: «Zurück an den Absender.»

Daniel Münch stellte die komplexe Thematik der Teilrevision der Nutzungsplanung vor. Eine Einzonung im Gewerbegebiet Ried soll einen Mehrwert für das Gewerbe bringen. «Ein grosses Anliegen ist es dabei, Arbeitsplätze in Schattdorf zu sichern und insbesondere zahlreiche gewerbliche Interessen zu berücksichtigen.» Planerisch gesichert werden soll dabei, dass das bestehende Gewerbe wachsen kann. Geschaffen werden raumplanerische Voraussetzungen für eine rückwärtige Erschliessung des Gewerbegebiets Ried sowie für eine Direkterschliessung des Industrie- und Gewerbegebiets Rossgiessen.

Rund 13'000 Quadratmeter Landwirtschaftsfläche neu einzonen

Die heutige Situation ist nicht ganz einfach, wie Daniel Münch aufzeigte. Dabei gibt es zwei Probleme für das ansässige Gewerbe: zum einen beim Wachstum, zum anderen bei der Erschliessung. Zirka 13’000 Quadratmeter Landwirtschaftsfläche sollen dafür insgesamt neu eingezont werden. Davon sind etwas mehr als 10’000 Quadratmeter neues Bauland mit einer neu geschaffenen Gewerbezone. Über 2000 Quadratmeter werden für die Sicherung der Erschliessung neu eingezont.

Im Rossgiessen geht es um einen Direktanschluss des Industrie- und Gewerbegebiets. In dieses Gebiet zieht neu die Technoalpin Schweiz AG, welche von Flüelen nach Schattdorf wechselt. Zudem entsteht der Neubau des Werkhofs für den Betrieb der Kantonsstrassen. Weitere Neuansiedlungen auf der verbleibenden Industriefläche im Rossgiessen sind momentan in Verhandlung. Die Teilrevision der Nutzungsplanung, ohne die Waldumlegung im Ruag-Areal, wurde mit 108 Stimmen deutlich gutgeheissen.

Am 23. August gibt es eine Infoveranstaltung zum Infrastrukturprojekt «Knoten Rossgiessen» in Schattdorf. Am 25. September findet die dazugehörige Urnenabstimmung für einen Planungskredit statt.

Klares Ja zu den Rechnungen

Einstimmig gutgeheissen wurde die Jahresrechnung. Gemeindeverwalter Philipp Muheim zeigte auf, dass diese bei einem Aufwand von etwas mehr als 18 Millionen Franken mit einem Gewinn von 49’500 Franken abschliessen kann. Stefan Arnold, Leiter Bereich Finanzen, sprach von einem sehr erfreulichen Resultat. So konnten auf den Sachanlagen zusätzliche Abschreibungen von 1,196 Millionen Franken vorgenommen und aus der Vorfinanzierung der Schulanlagen Gräwimatt weitere 196’000 Franken entnommen werden.

Die Rechnung der Wasserversorgung wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Edi Schilter, Präsident der Wasserkommission, konnte von einem besser als budgetierten Abschluss berichten. Unter dem Strich resultierte ein Minus von 16'400 Franken.

Auch die restlichen Geschäfte an der Versammlung warfen keine hohen Wellen. So wurde Corinne Brandner als Nachfolgerin von Kilian Schafer neu als Mitglied in die Baukommission gewählt. Gerhard Baumann wurde als Präsident der Baukommission gewählt. Zwei deutsche, ein italienischer und ein mazedonischer Staatsangehöriger wurden eingebürgert.

André Stadler, Leiter Bereich Bau, Raum und Infrastruktur, informierte über die notwendige Sanierung der Militärstrasse. Ein erster Abschnitt vom Knoten Gotthardstrasse bis zum Knoten Dätwyler soll 2023 für fast 1,1 Millionen Franken ausgeführt werden, ein zweiter Teil vom Knoten Dätwyler bis zur Loge Ruag im folgenden Jahr für 1,6 Millionen Franken.