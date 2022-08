Schattdorf «Ich liege nicht gern am Strand herum»: Freiwillige leisten im Urner Bergwald wertvolle Einsätze Während viele ihre Ferien am Strand verbringen, haben zwei Dutzend Freiwillige in den vergangenen zwei Wochen in Urner Schutzwäldern geschuftet. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Die Bergwaldprojektteilnehmerinnen Amélie Monien (links) und Teresa Pfefferkorn zersägen einen Ast. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 4. August 2022)

Es ist ein wunderschöner Donnerstagvormittag. Ein weiterer Hitzetag bahnt sich an. Eigentlich wären es ideale Bedingungen, um den Tag am See zu verbringen. Doch Teresa Pfefferkorn und eine Handvoll Kolleginnen machen das pure Gegenteil von Chillen.

Sie räumen in einem Waldstück oberhalb von Schattdorf Äste und Holzstücke, die nach einem Holzschlag liegen geblieben sind, weg. Damit sorgen sie dafür, dass Jungbäume und -pflanzen ungestört wachsen können. Bei einem besonders grossen Ast greift Pfefferkorn zu einer Handsäge und zerkleinert ihn unter Mithilfe von Amélie Monien zu handlicheren Stücken.

Im «normalen» Leben ist die 32-jährige Wahlberlinerin eigentlich das pure Gegenteil einer Handwerkerin. Die gebürtige Bayerin arbeitet nämlich als Chordirigentin. «Ich liebe es, im Wald und in der Natur zu sein sowie mit den Händen zu arbeiten», verrät Pfefferkorn.

Dann fügt sie noch an: «Das Bergwaldprojekt ist sehr sinnvoll. Einerseits lernt man sehr viel über den Wald, und andererseits kann ich hier durch meinen Einsatz hoffentlich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass der Schutzwald erhalten bleibt und seine wichtige Funktion weiterhin wahrnehmen kann. Ich liege nicht so gern am Strand herum und mache im Urlaub lieber etwas Aktives. Mir tut es gut, mich körperlich zu belasten. Die Teilnahme an diesem Projekt kann ich absolut weiterempfehlen.»

Für den Kanton Uri hat die junge Deutsche gleich auf Anhieb Feuer gefangen, sagt sie doch:

«Ich finde es wunderschön, hier im Wald und in den Bergen. Die Zeit im Urnerland geniesse ich sehr.»

Teilnehmende glänzen mit grossem Einsatz

Pfefferkorn ist eine von zwei Dutzend Frauen und Männern im Alter zwischen 19 und 70 Jahren, die seit dem 24. Juli jeweils eine Woche in Urner Bergwäldern geschuftet haben – und das nur gegen freie Kost und Logis. In den Gemeinden Bürglen, Erstfeld und Schattdorf pflegten sie den Schutzwald und die Kulturlandschaft.

Unter anderem wurden Waldlichtungen gemäht, um Futterplätze für das Wild zu schaffen, Bachverbauungen erneuert und Neophyten bekämpft. Fachmännisch beraten und begleitet wurden die Freiwilligen, bei denen es sich grösstenteils um Laien handelt, vom örtlichen Forstdienst. In Schattdorf zeichnete dafür zum wiederholten Mal Forstwart Marco Meier verantwortlich. Er betonte:

«Für unser Forstrevier ist dieser Freiwilligeneinsatz sehr wertvoll. Es ist immer wieder interessant, mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten. Fast alle legen sich jeweils mächtig ins Zeug. Das ist in jedem Jahr immer wieder von neuem sehr eindrücklich.»

Wichtig sei, dass sich die Teilnehmenden der wichtigen Bedeutung des Schutzwaldes bewusst würden und diese Erkenntnis anderen Leuten weitervermittelten, was in der Regel auch gut klappe.

Die Arbeitseinsätze im Zusammenhang mit dem Bergwaldprojekt wurden in diesem Sommer im Kanton Uri bereits zum 32. Mal durchgeführt. Seit rund 20 Jahren zeichnet Monika Hug als Projektleiterin verantwortlich. Sie unterstreicht:

«Die Zusammenarbeit mit den Forstdiensten der Gemeinden Bürglen, Erstfeld und Schattdorf funktioniert seit Anbeginn ausserordentlich gut. Sie haben es mehrheitlich mit Laien zu tun und bringen viel Geduld mit, was keineswegs selbstverständlich ist. Ganz wichtig finde ich, dass bei den Teilnehmenden ein Bewusstsein aufkommt, dass sie den Einsatz nicht für den Wald, sondern für uns Menschen leisten, denn wir sind angewiesen auf den Schutzwald.»

Hinweis: Informationen zur Teilnahme am Bergwaldprojekt gibt es unter www.bergwaldprojekt.ch.

