Schattdorf Knoten Rossgiessen soll Probleme lösen Der Schattdorfer Gemeinderat informierte am Dienstag über das Infrastrukturprojekt. Dieses soll die Wirtschaft vor Ort fördern. Claudia Naujoks 24.08.2022, 22.08 Uhr

Dem Schattdorfer Gemeinderat liegt das Projekt Knoten Rossgiessen am Herzen. «Uns ist es wichtig, den Wettbewerbs- und Standortvorteil zu bewahren, zu pflegen und wenn möglich weiter auszubauen», sagte Projektleiter Heinz Keller, der das Projekt mit Gemeindepräsident Bruno Gamma vorstellte. «Dazu müssen wir eine optimale Erschliessung erstellen, denn das zieht Unternehmen an und sichert Arbeitsplätze.» Die Landeigentümerin, die Korporation Uri, die KMU, die Industrie und die Verkaufsgeschäfte seien bereits im Boot.

Geplant ist ein Kreisel an der Umfahrungsstrasse mit Brücke über die Stille Reuss, womit die Gewerbe- und Industriegebiete Ried (Westen) und Rossgiessen (Osten) verbunden werden. Das Ried wird rückwärtig und der Rossgiessen direkt erschlossen. Laut Daniel Münch, Geschäftsführer der Gemeinde, ist die Idee über 10 Jahre alt. Mehrere Gründe würden dafürsprechen, die Erschliessungsstrategie zu optimieren, handelt es sich doch um das grösste, zusammenhängenden Arbeitsplatzgebiet im Urner Talboden – das erst noch wächst.

So sollen der Knoten Rossgiessen und die anschliessende Verkehrsführung aussehen. Bürgerinnen und Bürger wurden von dem Schattdorfer Gemeinderat informiert. Grafik: Gemeinde Schattdorf / Urner Zeitung

Optimale Entwicklung auf eingeschränktem Raum

Die optimale Entwicklung des Arbeitsplatzgebietes ist heute mehrfach erschwert. Dazu gehören Zu- und Ausfahrten an der westlichen Umfahrungsstrasse zwischen Bahnlinie und der Stillen Reuss, welche laut kantonalem Gesetz nicht sicher sind. Aber auch der Langsamverkehr auf der Umfahrungsstrasse sowie die Verkehrszunahme, weil weitere Unternehmen zuziehen. Deshalb soll es durch den Knoten einen Durchstich geben. Dieser soll die beiden Industriezonen sinnvoll verbinden und viele bestehende, aber auch zukünftige raum- und verkehrsplanerische Probleme aus dem Weg räumen.

Darüber hinaus würden die Betriebe im Ried zukünftig über eine rückwärtige Erschliessung, quasi der «neuen Riedstrasse» erschlossen werden. Allerdings werden die bestehenden Zufahrten noch nicht gleich geschlossen. Für die Unternehmen gibt es einen Vier-Phasen-Plan, bei dem sie die Möglichkeit haben, die Gebäude an die rückwärtige Erschliessung anzupassen.

Die rückwärtige Erschliessung und der Direktanschluss wirken aber auch dem Problem entgegen, dass die Umfahrungsstrasse mehr Verkehr schlucken muss. Denn dies dürfte aufgrund des Autobahn-Halbanschlusses und der WOV der Fall sein. Zudem würde der neue Kreisel auch den bestehenden Knoten Kastelen entlasten, denn dieser steht laut Münch unter ständiger Beobachtung und trägt bei Überlastung das Risiko des Linkseinmündeverbotes auf die Kantonsstrasse.

Auch der Langsamverkehr profitiert, da vor allem die Fussgänger mit echten Querungshilfen sicherer unterwegs wären. Wie genau die Veloführung aussehen werde, sei noch nicht ganz zu Ende gedacht. «Solche Themen werden dann vertieft angeschaut, wenn wir vom Volk mittels Planungskredit den Auftrag für ein Vorprojekt bekommen», erklärt Münch. Das gesamte Projekt sei anspruchsvoll aufgrund des Hochwasserschutzes.

T-Anschluss ist Plan B – mit Makeln

Falls das Volk das Projekt mit dem Kreisel ablehnt, liegt ein Plan B in der Schublade des Gemeinderates und des Kantons: Es handelt sich um den Ausbau und die Sanierung des bestehenden T-Anschlusses. Dieser brächte allerdings verschiedene Probleme mit sich. Die Kapazität dürfte bald erschöpft sein aufgrund des dynamischen Wachstums des Gebiets. Die rückwärtige Erschliessung des Ried wäre trotzdem nötig sowie eine zusätzliche Bushaltestelle auf der Umfahrungsstrasse, wie es im kantonalen Richtplan vorgesehen ist. Im Falle des Kreiselbaus würde die Bushaltestelle mit bereits eingeholtem Einverständnis des Kantons dann verschoben auf die Rossgiessenstrasse im Inneren des Industriegebiets. Da kommen alle gut hin, sie steht zentral und die Sicherheit der Nutzer wäre gewährleistet.

Doch was kostet das Ganze und wer zahlt? Die Aufteilung der Kosten von rund 11,15 Millionen Franken inklusive Planung soll sich nach dem gerechten Verursacher- und Profiteur-Prinzip richten. 25 Prozent soll der Bund über das Agglomerationsprogramm übernehmen, die Eingaben und Verhandlungen dazu sind im Moment zwischen Gemeinde, dem Amt für Raumplanung und dem Bund am Laufen. Der Kanton soll 27 Prozent übernehmen. Hier verhandelt man mit der Baudirektion. Auf das Gewerbe und die Industrie je 5 Prozent. Diese hätten den Mehrwert schon erkannt und die Summen zugesichert. Die restlichen 38 Prozent übernähme die Gemeinde Schattdorf, also 4,37 Millionen.

