Schattdorf Schattdorf investiert 790'000 Franken in Sport und Freizeit Der in die Jahre gekommene Kunstrasenplatz in der Grundmatte wird erneuert. Zudem entsteht neu ein Beachvolleyballfeld. Markus Zwyssig 08.03.2022, 13.31 Uhr

Beim Spatenstich für die Sanierung des Kunstrasens in der Schattdorfer Grundmatte; von links: André Stadler, Vinzenz Arnold, Thomas Lang und Thomas Gamma. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 8. März 2022)

Vor 18 Jahren wurde in Schattdorf in der Grundmatte der erste Urner Kunstrasenplatz in Betrieb genommen. Fast 1 Million Franken wurden damals investiert. Das Ende der Lebensdauer des Platzes ist sei längerem erreicht. Daher wird die Gemeinde Schattdorf das aktuell bestehende, mit Gummigranulat verfüllte Kunstrasenfeld durch einen sogenannten unverfüllten Kunstrasen ersetzen. Wie Thomas Lang, Planer von Plangrün AG, am Dienstag bei einer Begehung mit den Medien betonte, hat ein solcher vollständig aus Kunststoff bestehender Rasen die fast identischen Eigenschaften zum Spielen, belastet die Umwelt aber weit weniger mit Mikroplastik und ist auch nicht so intensiv im Unterhalt. Auch die Entsorgung nach dem Ablauf der Lebensdauer von rund 10 Jahren sei viel einfacher, umweltfreundlicher und dadurch wesentlich günstiger als bei Rasen, welche mit zerstückelten Altreifen verfüllt sind.