Urner Jägerverein feiert Hubertusmesse in Schattdorf

Schattdorf Urner Jägerfamilie dankt für die Saison und gedenkt den verstorbenen Kollegen Die Hubertusmesse des Jägervereins hat am Samstag wieder stattgefunden. Die Beteiligten sorgten dabei für eine reich geschmückte Kirche. Georg Epp 25.10.2021, 15.15 Uhr

In wunderschön dekorierter Pfarrkirche Schattdorf verschönerte die Jagdhornbläsergruppe Bärgarvä die Hubertusmesse des Urner Jägervereins. Bild: Georg Epp (Schattdorf, 23. Oktober 2021)

Bei den Jägern ist es Tradition, sich im Herbst beim Herrgott für die Gaben der Natur und für eine unfallfreie Jagdsaison zu bedanken. So haben sich die Jäger auch dieses Jahr getroffen, und zwar am 23. Oktober in der Pfarrkirche Schattdorf. Einleitend zur Hubertusmesse sagte der Vikar Niklas Gerlach: «Wir bedanken uns nicht nur für die Gaben der Schöpfung, sondern auch, dass wir in diesem Naturparadies leben dürfen.» Das Innere der Kirche erinnerte an eine kleine Trophäenschau, denn: Erwin Arnold («Lehmatter») hatte offenbar kein Problem, seine Schattdorfer Jagdkameraden zu motivieren, die Pfarrkirche weidmännisch zu dekorieren.

Motiviert zeigte sich auch die Jagdhornbläsergruppe «Bärgarvä», die nach längerem Unterbruch vor grosser Kulisse Jagdklänge verbreiten durfte und den Gottesdienst musikalisch umrahmte. Im Predigtwort von Vikar Niklas Gerlach stand die Geschichte des Heiligen Hubertus im Mittelpunkt. Martin Jauch, der neu gewählte Präsident des Urner Jägervereins, freute sich, dass wieder ein Dankgottesdienst möglich wurde.

Freud und Leid sind häufig nah beieinander

Trotz Covid-Zertifikationspflicht besuchte eine grosse Anzahl Jäger und Jagdfreunde den Gottesdienst. Im Gedenken an die verstorbenen Jagdkameraden erwähnte Martin Jauch im Speziellen den tragischen Tod des Vereinsmitglieds Christian Zobrist während der Jagd. Hier sagte er: «Einmal mehr mussten wir erfahren, wie nahe Freud und Leid sind. Wir müssen immer wieder dankbar sein, zufrieden und vor allem gesund zu unseren Familien heimzukommen.»

Am Schluss des Gottesdienstes bedankte sich der Jägervereinspräsident bei Vikar Niklas Gerlach für die Messe, bei der Jagdhornbläsergruppe für die musikalische Umrahmung und bei den Schattdorfer Jägern für die tolle Dekoration. Am 30. Oktober treffen sich die Jäger zum Hubertusschiessen im Standel Wassen und am 27. November ist die Hubertusjagd im Meiental vorgesehen. Gemäss Präsident Martin Jauch gibt es auch dieses Jahr wieder eine Nachjagd Rotwild, die genauen Daten werden demnächst publiziert. Im Anschluss an die Hubertusmesse traf sich die Urner Jägerfamilie im Restaurant Zur Mühle zum kameradschaftlichen Zusammenhock.