Schattdorf Urner Sportkletterin stürzt ab und verletzt sich schwer Die 42-Jährige war in einer Gruppe im Gebiet Rynächt am Klettern. Sie musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden. 24.05.2021, 14.37 Uhr

(sok) Am Pfingstmontag, 24. Mai, gegen 11.15 Uhr, befand sich eine Gruppe Sportkletterer im Gebiet Rynächt am Klettern. Eine 42-jährige Urnerin stürzte dabei ab und fiel zirka 8 bis 10 Meter in die Tiefe. Sie verletzte sich beim Sturz erheblich und wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.