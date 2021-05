Schattdorf Urner Wäscherei rüstet auf: wichtige Arbeitsplätze bleiben dadurch im Kanton Per Ende 2023 soll die Wäscherei des Kantonsspitals Uri in die der Stiftung Behindertenbetriebe Uri integriert werden. Das Wäschevolumen würde sich dadurch vervierfachen. Das Volk hat das letzte Wort. Christian Tschümperlin Aktualisiert 06.05.2021, 17.31 Uhr

Hier sind fleissige Hände am Werk: Bis zu 100 Tonnen Wäsche verarbeitet die Wäscherei der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (kurz: SBU) pro Jahr. Und künftig sollen es vier bis fünfmal mehr werden. Denn in die Wäscherei des Kantonsspitals Uri soll in die SBU ausgelagert werden. Am 13. Juni befindet das Urner Volk über dieses Geschäft. Doch hat die SBU an alles gedacht? Ein Augenschein vor Ort.

Patricia Weber arbeitet seit 25 Jahren in der Wäscherei der Stiftung Behindertenbetriebe Uri. Bilder: Christian Tschümperlin (Schattdorf, 29. April 2021)

Patricia Weber hat gerade den Tumbler mit Berufskleidern frisch beladen. Sie arbeitet seit dem 19. März in der Wäscherei. Gemeint ist der 19. März vor 25 Jahren. Sie erinnert sich, als wäre es gestern gewesen: «Ich durfte Probeschnuppern. Zuerst war ich nervös. Doch es hat mir vom ersten Tag an gefallen. Darum bin ich immer noch da.»

Damals hatte Weber gerade eine zweijährige Lehre als Haushälterin im Salesianum in Zug abgeschlossen. «An der Schule haben wir viel gebügelt und gewaschen. Seit jenem 19. März mache ich dies jeden Tag.»

Es läuft wie am Schnürchen

Es ist ein ganz normaler Tag in der Wäscherei: Alfred habe sie in der Pause etwas genervt. «Und gestern gab es ein bisschen Trubel und Stress. Obwohl der Vollmond vorgestern drin war», meint Weber mit einem Augenzwinkern. Manchmal findet die Wäscherin auch lustige Gegenstände der Kunden in den Kleidern, beispielsweise Zähne. Es sind Episoden mitten aus dem Leben. Die Wäscherei der Behindertenbetriebe Uri ähnelt jedenfalls einem gut geölten Förderband, wie sich vor Ort zeigt. An Spitzentagen helfen bis zu 18 Hände mit.

Silvia Dittli, Leiterin der Wäscherei, führt durch das Untergeschoss der SBU, wo die Wäscherei angesiedelt ist. Es begrüssen einen viele freundliche Gesichter. «Damit wir die grosse Arbeit stemmen können, braucht es eine gute Zusammenarbeit zwischen Menschen mit Beeinträchtigung und Angestellten.» Teamwork sei das A und O.

«Diese Arbeit kann mit dem Spiel Tetris verglichen werden», sagt Dittli im ersten Raum, wo die Wäsche in Empfang genommen und sortiert wird. In dem Weltklassiker-Computerspiel müssen herunterfallende Puzzleteile richtig angeordnet werden. Damit die Wäsche des gerade eingetroffenen Grosskunden auch wieder dort ankommt, wo sie herkommt, ist eine ausgeklügelte und vorausschauende Logistik nötig. Jedes Wäscheteil wird zudem angeschrieben. Dittli sagt:

«Man muss wirklich bei der Sache sein. Künftig sollen uns aber RFID-Chips die Identifikation der Wäsche erleichtern.»

Die Produktion der Wäscherei der Stiftung Behindertenbetriebe Uri läuft am Limit, wie Geschäftsleiter Thomas Kenel im Interview durchblicken lässt. «Die Installation weiterer Maschinen oder das Einstellen zusätzlicher Mitarbeiter ist im Untergeschoss des Gebäudes nicht mehr möglich.» Wie also will man die Kapazitäten um bis zu 400 Tonnen jährlich steigern können?

Es soll zischen und dampfen

Bei der Stiftung hat man einen Variantenentscheid getroffen: Zur Wahl standen ein Neubau auf angrenzendem Grundstück, einer auf dem Ruag-Areal und schliesslich eine Kooperation mit der Firma Zgraggen Holding. «Wir haben uns für Letzteres entschieden, weil wir so von den Dampfleitungen der Holzschnitzelheizung profitieren können.» Der Einsatz von Dampf ist in der Wäscherei energietechnisch viermal effizienter als derjenige von Elektrizität. Kenel sagt:

«Auf dieser ökologischen Energie baut unser Businessplan für die neue Wäscherei auf.»

Entstehen soll sie in einer Halle des Zgraggen-Familienunternehmens, die aktuell noch für Wohnmobile genutzt wird. Sie befindet sich zehn Gehminuten von der SBU entfernt. «Die Halle wird umgebaut und unseren Bedürfnissen angepasst. Sie soll ab dem zweiten Quartal 2023 der neue Arbeitsort für unsere bisherigen und die zusätzlichen Mitarbeiter sein.»

Mitarbeiter der Spital-Wäscherei sind willkommen

Spätestens per Ende 2023 soll die jetzige Wäscherei des Kantonsspitals Uri in die neue Wäscherei der SBU integriert werden – ein positiver Volksentscheid vorausgesetzt. «Wir übernehmen sogar die Angestellten des Kantonsspitals, diejenigen, die das wollen. Wir brauchen einen guten Mix aus Menschen mit Beeinträchtigung und Angestellten», so Kenel. Nicht zuletzt sei bei der SBU das Fachwissen der Spitalmitarbeiter für die Spitalwäsche sehr willkommen.

Dass Spitaldirektor Fortunat von Planta das Gespräch mit der SBU suchte und die Idee anregte, deren aktuelle Wäscherei zu erweitern, dafür ist ihm Thomas Kenel bis heute dankbar.

«Diese Idee entspricht dem Grundauftrag unserer Stiftung. Wir sind angehalten, für Menschen mit Beeinträchtigung Wohn- und Arbeitsplätze zu schaffen.»

Patricia Weber hat an dem Tag noch viel zu tun.

Der Neubau der Wäscherei trage dem Potenzial im Kanton Uri Rechnung. «Diese Chance wollten wir uns nicht verschenken.» Insbesondere deshalb, weil es im Segment Werkstatt zunehmend schwierig werde, genügend der entsprechenden Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. «Die Wirtschaft verlagert die Handarbeit zunehmend ins Ausland. Dreckige Kleider fallen aber immer an.» Dies erhöhe die Planungssicherheit für die SBU. Auch für die Wirtschaftsstandort Uri sei es eine gute Sache:

«So können wir den Industriezweig der Wäscherei im Kanton auffangen und hier sichern.»

Die Alternative lautete nämlich, dass das Gewerbe seine Wäsche ausserkantonal reinigen lasse. «Diese Marktlücke decken wir ab», so Kenel. Alsbald die Integration der Wäscherei des Kantonsspitals Uri geklappt hat, könne man über die bereits bestehenden Firmenkunden hinaus neue dazu nehmen. «So schätzen wir, dass wir dereinst bei uns bis zu 500 Tonnen Kleider pro Jahr waschen können.» Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten also.

Unterdessen ist Patricia Weber bereit für die Pause. «Diese muss ich jetzt nachholen, weil unser Gespräch etwas länger gedauert hat», sagt sie, verabschiedet sich freundlich und bricht auf.