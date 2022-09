Schattdorf Verkehrsgarten für Velofahrende ermöglicht gefahrloses Üben Beim Gräwimatt-Schulhaus gibt es dank der Initiative der TCS-Sektion Uri neuerdings einen Verkehrsgarten. Darin integriert ist zusätzlich noch ein Geschicklichkeitsparcours. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 27.09.2022, 18.29 Uhr

Schulkinder nahmen den neuen Verkehrsgarten in Schattdorf sogleich in Beschlag. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 27. September 2022)

Rund zwei Dutzend Schattdorfer Primarschülerinnen und -schüler kamen am Dienstag in den Genuss einer speziellen, weil sehr actionreichen Lektion. Anstatt die Schulbank zu drücken, durften sie für einmal draussen auf dem frisch asphaltierten Aussenplatz des Gräwimatt-Schulhauses mit ihren Velos herumkurven. Dies allerdings nicht ziellos, sondern nach genauen Vorgaben.

Auf dem Platz ist nämlich im verkleinerten Massstab ein sogenannter Verkehrsgarten mit diversen Strassen, Abzweigungen, Stoppsituationen und einem Kreisel aufgemalt worden. Unter der Anleitung von Walter Zberg, der bei der Kantonspolizei Uri für die Verkehrserziehung verantwortlich ist, drehten die Kids einige Runden, übten dabei verschiedene Alltagsmanöver wie das korrekte Einspuren und Zeichengeben beim Abbiegen oder das Anfahren nach Stoppschildern.

Anschliessend machten sich alle auf, den zehn Posten umfassenden Geschicklichkeitsparcours zu meistern. Dieser beinhaltet unter anderem das Slalomfahren, das Befahren eines Wellenbretts und zum Schluss das Vornehmen eines abrupten Bremsmanövers.

Geeignet für alle Altersgruppen

«Heute dürfen wir ein zwar kleines, aber feines Projekt seiner Bestimmung übergeben. Ich freue mich sehr, denn für mich persönlich war dessen Verwirklichung eine Herzensangelegenheit», sagte der Schattdorfer Gemeinderat Vinzenz Arnold anlässlich der schlichten Eröffnungsfeier.

Vinzenz Arnold, Gemeinderat von Schattdorf. Bild: PD

Dann fügte er noch an: «Der Verkehrsgarten ist sehr wertvoll für die Sicherheit im Strassenverkehr. Hier können Jung und Alt ohne Gefahr das Beherrschen ihres Velos üben. Ich hoffe auf eine rege Nutzung durch alle Altersgruppen und auch darauf, dass dadurch künftig viele Unfälle verhindert werden können.»

Arnold dankte der TCS-Sektion Uri, auf deren Initiative der Verkehrsgarten realisiert wurde. Ein Dank ging auch an die Kantonspolizei Uri für die Unterstützung. Die Kosten belaufen sich auf 7900 Franken, wovon die Gemeinde Schattdorf 2900 Franken selber tragen muss. 5000 Franken wurden über den Fonds für Verkehrssicherheit finanziert. Die TCS-Sektion Uri sorgte für die Vorfinanzierung. Vorderhand werden die Utensilien für den Geschicklichkeitsparcours noch vom TCS in Emmen ausgeliehen. Ziel ist es, entsprechendes Material selber anzuschaffen, sobald die Finanzierung gesichert ist.

TCS Uri strebt weitere Verkehrsgärten an

Der Verkehrsgarten in Schattdorf ist der zweite im Kanton Uri. In Attinghausen gibt es schon seit geraumer Zeit einen. Allerdings ist dieser deutlich kleiner und beinhaltet keinen Geschicklichkeitsparcours. Michael Meier, Präsident der TCS-Sektion Uri, betonte: «Dieses Projekt ist in rekordverdächtiger Zeit von nur acht Monaten realisiert worden. Möglich war dies nur dank der unkomplizierten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schattdorf. Sehr erfreulich ist, dass wir hier nun einen Mehrzweckplatz haben, der hoffentlich von Schulen, der Polizei und auch Privaten häufig genutzt wird.»

Michael Meier, Präsident der TCS-Sektion Uri. Bild: Paul Gwerder

Die TCS-Sektion Uri habe sich zum Ziel gesetzt, im Urnerland noch weitere Verkehrsgärten zu verwirklichen. In anderen Gemeinden sei man schon seit mehr als drei Jahren dran. Passiert sei jedoch noch nichts.

Schulratspräsident Rico Büeler versprach, dass man bestrebt sein werde, den Verkehrsgarten in den Schulunterricht zu integrieren. Das sei ein wertvoller Beitrag an die Verkehrssicherheit. Polizist Zberg brachte es wohl auf den Punkt, indem er sagte:

«Die neue Anlage in Schattdorf ist perfekt, um in geschütztem Rahmen üben zu können.»

