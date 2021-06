Schattdorf Von Holzskulpturen zum Wanderbuch: Die Abschlussklasse stellt ihre Arbeiten vor Die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe überzeugten mit der Vielfalt ihrer Arbeiten die Besucher. Wie sich zeigte, konnten nicht alle gleich gut mit der Zeit umgehen. 25.06.2021, 15.04 Uhr

Ein Schüler überzeugte mit Holzskulpturen. Bild: PD

Ein ganzes halbes Jahr haben die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe in Schattdorf an ihrem Abschlussprojekt gearbeitet. «Ein Moment, auf den sich viele Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe jedes Jahr freuen», wie die Schule Schattdorf in einer Medienmitteilung schreibt.