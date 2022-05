Schattdorf Walkingmonat Mai 2022 findet statt Der Walkingmonat Mai unter dem Motto: «Mach mit, blyb fit und sammle Höhenmeter», kann dieses Jahr wieder uneingeschränkt durchgeführt werden. Gestartet wird am 1. Mai und jede Wanderung aufs Haldi kann in der Bergstation registriert werden. Josef Mulle 01.05.2022, 23.49 Uhr

Nach der Absage im vorletzten Jahr und der eher eingeschränkten Version 2021 wegen der Coronapandemie gibt der Verein Haldifreunde unter dem Zepter von Hans Müller die beliebte Jagd nach Höhenmetern wieder frei. Seit Beginn der Veranstaltung im Jahre 2009 unter dem Motto; «Mach mit, blyb fit und sammle Höhenmeter» war die Aktion eine einzige Erfolgsgeschichte, die im Jahr 2019 mit 723 Teilnehmenden und sagenhaften 4616 Aufstiegen, das absolute Rekordergebnis von 2’760’600 Höhenmetern erreichte. Diese Begeisterung an der Veranstaltung möchte der Verein Haldifreunde natürlich weiter fördern, und damit gleichzeitig durch ein Sporterlebnis der besonderen Art die Lebensqualität verbessern.

Die Veranstaltung startet am 1. Mai und dauert bis und mit 31. Mai. Die gut gepflegten und markierten Wanderwege sind für Wanderer jeden Alters, aber auch für Familien mit Kindern bestens geeignet, einen Ausflug auf die Sonnenterasse Haldi zu unternehmen. Im Wanderbuch, das bei der Bergstation Haldi aufliegt, kann jeder Aufstieg eingetragen werden. Der Eintrag kann auch anonym gemacht werden, wobei Ende Monat dann die Adresse vermittelt werden sollte, damit Preisgewinner auch benachrichtigt werden können.

Auch die Gemeinde Schattdorf profitiert

Bei Schulklassen, Vereinen, oder Firmen sind die verantwortlichen Personen gebeten die Teilnehmerzahl anzugeben. Die in den Vorjahren gewährten Vergünstigungen und Spezialpreise können dank der grosszügigen Sponsoren auch wieder angeboten werden. Die Luftseilbahn Schattdorf-Haldi offeriert zu ihrem 100-Jahr-Jubiläum wieder den «Bähndli-Pass», wo jede 11. Talfahrt gratis gefahren werden kann. Über Fahrpreise und Mehrfahrtenkarten gibt das Personal der Luftseilbahn gerne Auskunft.

Auch die Gemeinde Schattdorf profitiert wiederum vom Walkingmonat Mai, wird doch jeder Aufstieg mit 55 Minuten der Aktion «bewegteste Gemeinde der Schweiz» gutgeschrieben. Die angebotenen Preise und Auszeichnungen für die Teilnahme am Walkingmonat Mai werden wie bis anhin an der GV der Haldifreunde übergeben. Nun hofft das OK auf einen schönen Monat Mai, und wünscht allen die den Weg nach Haldi unter die Füsse nehmen viel Spass und Freude an der Bewegung.

Hinweis: Weitere Informationen sind hier zu finden.