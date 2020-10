Die Schattdorfer Fasnacht wird abgesagt Alle Anlässe, welche die Katzenmusikgesllschaft organisiert, finden 2021 nicht statt. 28.10.2020, 18.37 Uhr

Katzenmusik-Sternmarsch in Schattdorf Urs Hanhart

(pd/sez) Der Vorstand der Katzenmusikgesellschaft Schattdorf hat entschieden, dass sämtliche durch die Katzen­musikgesellschaft Schattdorf organisierten Fasnachtsanlässe 2021 aufgrund der Situation rund um das Coronavirus nicht durchgeführt werden. Ebenfalls sind nach Austausch mit dem Umzugs-OK und der IG Fasnachtssamstag die Durchführung des grossen Fasnachtsumzuges sowie die fasnächtliche Party im Dorfkern am Fasnachtssamstag abgesagt.

Auch die Generalversammlung vom 6. November kann nicht in der gewohnten Form durchgeführt werden und ist abgesagt. Weitere Details folgen in einem Schreiben an alle Mitglieder, das in den nächsten Wochen verschickt wird. Der Vorstand der Katzenmusikgesellschaft Schattdorf dankt fürs Verständnis und wünscht allen beste Gesundheit und «Innä mit dä Fähli 2022».