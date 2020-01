Schattdorfer Sternsinger unterstützen Projekte 47 Kinder und Jugendliche sammelten in Schattdorf und auf dem Haldi mehr als 5400 Franken. 09.01.2020, 05.00 Uhr

Die Sternsinger besuchten Haushalte in Schattdorf und auf dem Haldi. Bild: PD

(RIN) Bei stahlblauen Himmel und Sonnenschein machten sich die Kinder und Jugendlichen aus Schattdorf und vom Haldi als Sternsinger auf den Weg, um bei den Menschen den Dreikönigssegen zu überbringen.

47 Kinder und Jugendlichen waren am vergangenen Sonntag und Montag, 5. und 6. Januar, unterwegs. Am Dreikönigstag nahmen die Sternsinger am Gottesdienst teil und gemeinsam mit der Pfarrei wurde über das diesjährige Motto der Mission «Frieden im Libanon und weltweit» berichtet. Auf dem Haldi sammelten die Sternsinger knapp 1300 Franken und in Schattdorf rund 4160 Franken.

Geld kommt Projekten im In- und Ausland zugute

Mit den gesammelten Spenden werden dieses sowie weitere Projekte im In- und Ausland unterstützt. Die Pfarrei Schattdorf dankt allen Kindern und Jugendlichen, welche auch in diesem Jahr wieder beim Sternsinger-Projekt mitgewirkt haben.