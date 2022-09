Luftseilbahn Schattdorf - Haldi feiert 100-Jahr-Jubiläum

Schattdorf/Haldi Seit 100 Jahren ist die Seilbahn in Betrieb Die Luftseilbahn Schattdorf–Haldi feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Im Verlaufe der Zeit diente sie den Bauernfamilien auf den Schattdorfer Bergen als wichtige Verbindung ins Tal, heute transportiert sie auch Touristinnen und Touristen. Ein Rückblick auf die bewegte Geschichte. Jetzt kommentieren 02.09.2022, 16.01 Uhr

Die Luftseilbahn Schattdorf–Haldi feiert das 100-Jahr-Jubiläum. Am 10. September lädt sie zum grossen Jubiläumsfest ein. Anlässlich des runden Geburtstags blickt das OK 100-Jahr-Jubiläum Luftseilbahn Schattdorf–Haldi (LSH) auf die Geschichte zurück.

Die erste Luftseilbahn Schattdorf–Haldi von 1922 bis 1933. Bild: PD

Diese nahm am 12. Februar 1922 ihren Anfang, als eine Genossenschaft gegründet wurde. Drahtseilbauer Remigi Niederberger, Dallenwil, erhielt den Auftrag, die erste Luftseilbahn von Schattdorf auf die Haldiberge zu bauen. Die Korporation Uri erteilte das Überspannrecht der Drahtseile über Allmendwald und das Recht zur Entfernung des in die Linie fallenden Holzes. Am 5. März 1922 bewilligte die Dorfgemeinde Schattdorf das Baugesuch der Drahtseilgenossenschaft ohne weitere Auflagen.

Für die Stationsanlage in Schattdorf fand sich ein Platz an der Wyergasse neben dem Gasthaus zum Rössli. Die gewählte Lage der Bergstation ermöglichte eine Seillinie im Bannwald mit einer Stütze auf dem Nessli. Die Drahtseile kamen mit Fuhrwerk bis Bürglen-Loreto und mussten dort zu Traglasten aufgeteilt werden. Ende September 1922 war die Drahtseilanlage betriebsbereit. Dazu kam eine Privat-Telefonleitung entlang der Seillinie.

Die doppelspurige Luftseilbahn mit einem Seilabstand von 1,7 Metern besass zwei offene Hängewagen, «Schiffchen» genannt. Die Seillänge betrug 1240 Meter, dabei wurde eine Höhendifferenz von 600 Metern überwunden. Es gab keinen Motor. Als Antrieb wurde die Schwerkraft genutzt, das heisst, das talwärts fahrende Schiffchen musste mehr Gewicht haben als das bergwärts fahrende.

Obwohl es verboten war, fuhren Bergbewohnenden fast täglich mit der Bahn. Am 14. Juni 1926 wurde ein 17-Jähriger aus dem Schiffchen geschleudert und starb. Ein weiteres Unglück folgte am 18. März 1931, bei dem der Mann aber überlebte und später wieder seiner gewohnten Arbeit nachgehen konnte.

Neue Kabinen für vier Personen

Die zweite Luftseilbahn von 1934 bis 1945. Bild: PD

1932 erlaubte der Bundesrat den kleinen Luftseilbahnen, zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken maximal vier Personen aufs Mal zu befördern. Deshalb baute die Drahtseilgenossenschaft eine neue Luftseilbahn gemäss dem Projekt der Firma Oehler & Co., Aarau, mit elektrischem Antrieb in der Bergstation. Am 1. April 1934 nahm die Luftseilbahn offiziell den Betrieb auf. Die zwei Kabinen aus Stahl waren mit Fangbremsen ausgerüstet.

Wenn im Folgenden von einer 3. Luftseilbahn die Rede ist, so ist damit keine völlig neue Bahnanlage gemeint. Die Menschen nehmen vor allem die auf- und abfahrenden Kabinen als «Seilbahn» war. Deshalb wurde oft von einer nächsten Seilbahn gesprochen, wenn es bei den Kabinen wesentliche Änderungen gab.

Die dritte Luftseilbahn von 1945 bis 1958. Bild: PD

Ende 1945 wurden die beiden primitiven Transportbehälter durch moderne, geschlossene Leichtmetallkabinen für vier Personen ersetzt. Die Fangbremse war weg und das Eigengewicht der Kabinen geringer. Deshalb wurde eine Nutzlast von 400 Kilogramm bewilligt.

Am 23. Januar 1958 zerstörte ein schweres Brandunglück die Bergstation mitsamt dem Wärterhaus. Die gesamte maschinelle Anlage und die Seilverankerungen wurden völlig unbrauchbar, sodass Trag- und Zugseile wegschmolzen und talwärts rollten. In der Talstation wurden durch die Rückschläge ebenfalls starke Verwüstungen angerichtet, desgleichen am Masten.

1970 wird der millionste Passagier verzeichnet

Für die 300 Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Haldi war der Wegfall ihrer einzigen Transportmöglichkeit ein schwerer Schaden. In kürzester Zeit wurde deshalb eine neue Luftseilbahn mit zwei Kabinen zu je zehn Personen bewilligt.

Die vierte Luftseilbahn von 1959 bis 1985. Bild: PD

Den seilbahntechnischen Teil plante das Ingenieurbüro A. Schönholzer aus Spiez und die Ausführung übernahm L.+P. Küpfer, Steffisburg. Für den Hochbau war das Architekturbüro Hans Bossart, Altdorf, verantwortlich. Am 2. Januar 1959 verunglückten auf der Materialtransportseilbahn zwei Bauarbeiter tödlich. Die Luftseilbahn Schattdorf–Haldi (LSH) nahm am 24. Juni 1959 offiziell den Verkehr auf. Sie erhielt als erste Luftseilbahn des Kantons die eidgenössische Konzession. 1970 feierte die LSH bereits ihren millionsten Passagier, 1977 war die nächste Million erreicht.

Die fünfte Luftseilbahn von 1958 bis 2018. Bild: PD

Die immer grössere Beliebtheit des Haldibergs machte eine höhere Transportleistung notwendig. 1985 erfolgte der Umbau der LSH mit Anschaffung neuer Kabinen für 15 Personen. Der Schritt zu einer tourismusgerechten Luftseilbahn erfolgte ohne Subvention. Die Genossenschaft zählte 75 Mitglieder. Die Last der rund 800’000 Franken Umbaukosten (inklusive neuem Antrieb) konnte durch eine Patenschaft, Beiträge des Kantons und der Anliegergemeinden sowie einem zinslosen Darlehen des Bundes stark gemindert werden.

Konzession für weitere 40 Jahre

Im Hinblick auf die Konzessionserneuerung musste die inzwischen bald 60-jährige Seilbahn frühzeitig auf ihre Tauglichkeit für einen Weiterbetrieb geprüft werden. Qualifizierte Ingenieurbüros klärten ab und der Verwaltungsrat entschied sich dank der guten Grundsubstanz im Sommer 2018 zu einer sanften Erneuerung. Der mechanische Teil, die Antriebssteuerung und die Fernüberwachungsanlage wurden ersetzt. Bei den Kabinen reichte eine gründliche Revision. Die Stütze inklusive Fundament wurde bereits 2015 verstärkt.

Die LSH erhielt anschliessend die Konzession zum Seilbahnbetrieb für weitere 40 Jahre, also bis Ende 2058. Aus der transportrechtlichen Prüfung ergab sich, dass die LSH im Regionalverkehr weiterhin die Erschliessungsfunktion beanspruchen kann und damit abgeltungsberechtigt bleibt.

Die sechste Luftseilbahn Schattdorf–Haldi seit 2018. Bild: PD

Mit der Statutenrevision 2014 erfolgte die Abschaffung der persönlichen Haftung. Dies erfolgte in der Hoffnung, so gerade auch in finanziell schwierigen Zeiten leichter neue Genossenschafter zu gewinnen und bestehende Genossenschafter zur Zeichnung neuer Anteilscheine zu bewegen. Die Luftseilbahn-Genossenschaft hat jetzt über 300 Mitglieder, die mindestens einen Anteilschein von 1000 Franken gezeichnet haben. (pd/cn)

