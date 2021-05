Schiessen Urner Junioren holen mit Luftgewehrteam Gold Der Urner Nachwuchs brillierte an den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften. Paul Gwerder 09.05.2021, 11.56 Uhr

Das Urner Luftgewehrteam gewann an den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften die Goldmedaille: (von links) Silas Stadler, Helena Epp, Nina Stadler, Sandra Arnold, Silvan Zgraggen und Leonie Zurfluh. Paul Gwerder / Urner Zeitung

An den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften Luftgewehr 10 Meter konnten 2020/2021 zwei Urner Junioren-Teams teilnehmen. In den ersten beiden Runden qualifizierte sich das Team mit Sandra Arnold, Nina Stadler, Helena Epp, Silas Stadler, Leonie Zurfluh und Silvan Zgraggen in der Nationalliga A, während Laura Bissig, Patrick Püntener, Jennifer Bissig, Fynn Schnellmann, Melanie Schuler und Nick Püntener in der Nati B um einen guten Rang kämpften.

Ausgeglichene Mannschaftsleistung

Bei dieser Meisterschaft gab es fünf Runden, welche alle auf dem Heimstand, der Indooranlage im Schützenhaus Altdorf, durchgeführt wurden. Aufgrund der Pandemie musste der Mannschaftsmeisterschaftsfinal, welcher Mitte Februar in Stans geplant war, abgesagt werden. Kadertrainer Adi Arnold war mit der Leistung seiner Schützlinge mehr als zufrieden: «Unser Nachwuchs zeigte in allen Runden konstante Leistungen und bei einem Teamwettkampf ist die Mannschaft nur so gut wie der schlechteste Schütze.» Schliesslich siegte das Urner Luftgewehrteam 1 mit 5'807 Punkten vor Winistorf (5769) und Altendorf (5675).

In der internen Einzelwertung gewann Sandra Arnold mit einem Durchschnittswert von 197,81 Zählern knapp vor Nina Stadler (195,29). Deren Leistung war auffallend stark, denn in drei Runden hatte sie die Nase vorne, in der 4. und 5. Runde erzielte sie sogar zweimal tolle 199 Punkte, während Sandra Arnold in der 3. und 6. Runde ebenfalls 199 schoss. Den internen Sieg vor ihrer Mannschaftskollegin Sandra Arnold verpasste Nina Stadler in der 3. Runde mit 193 Punkten vor Arnold, die 199 schoss.

Das Team Uri 2 kam in der Endabrechnung auf den 9. Rang mit insgesamt 5'246 Punkten. In diesem Team zeigte Laura Bissig mit 185 Punkten die beste Einzelleistung.

Nachwuchsförderung zahlt sich aus

«An diesen Meisterschaften zeigte es sich, dass die Juniorinnen und Junioren auf konstant hohem Niveau schossen», sagte Adi Arnold. «Eine gute Nachwuchsförderung mit einer breiten Basis zahlte sich jetzt wieder aus.» Zum guten Mannschaftsresultat trägt ebenfalls ein guter Zusammenhalt im Team bei, der schon fast als familiär bezeichnet werden kann.

Insgesamt trainieren rund 30 Schützinnen und Schützen, je nach Kaderstufe, an bis zu drei Abenden in der Woche. Über den Winter mit dem Luftgewehr und über den Sommer mit dem Kleinkaliber. Verantwortlich für die Förderung der jungen Talente sind Nachwuchschef Beat Stadler und Kadertrainer Adi Arnold sowie mehrere J+S Leiter.

Die Pandemie führte bei den Urner Luftgewehrschützen zu grösseren Einschränkungen. Die Junioren konnten ihr Training zwar fast uneingeschränkt absolvieren, währenddessen die Saison für die Elite und Senioren am 20. Dezember 2020 bereits beendet wurde. Die auswärtigen Wettkämpfe mussten fast ausnahmslos abgesagt werden. Somit beschränkte man sich auf die internen Wettkämpfe, welche vom LG Team Uri organisiert wurden. Schwierig war das Jahr auch für das Ausnahmetalent Sandra Arnold. Durch die Absagen sämtlicher internationaler Wettkämpfe, für welche sie sich qualifizierte hätte, ist es nicht einfach, sich täglich von Neuem für das Training zu motivieren.

Aus der Rangliste: 1. Uri LG 1, 5807 Punkte; 2. Winisdorf, 5769; 3. Altendorf, 5675; 4. Dagmersellen, 5614; 5. Genève Arquebuse, 5584; ferner: 9. Uri LG 2, 5246.